Son Mühür- 03-09 Nisan tarihleri arasında İzmir’in Foça İlçesi’nde gerçekleştirilecek Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenen MW Phokaia Beach Resort’ta 18 Mart 2026 Çarşamba günü düzenlenen toplantıya Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın başkanlık etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Yenifoça Yelken Spor Kulübü işbirliği ile yapılacak şampiyonaya, kamu kurumları, sponsorlar ve STK temsilcileri katıldı. Organizasyonun basın sponsorluğunu ise Son Mühür ve Radyo Ege üstlendi.

Toplantıya Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Menemen Ticaret Odası (MENTO) Başkanı İzzet Süsoy, MENTO Meclis Başkanı Erdinç Cengiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, Sportif Şube Müdürü Gürcan Temizel, İlçe Gençlik Spor Müdürü Emre Şahin, Milli Eğitim Müdürü Deniz Güçlüer ve Foça Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir ile TYF ve yelken kulüpleri yetkilileri katılım sağladı.

Basın lansmanı 24 Mart’ta gerçekleşecek

Toplantıda, tesis Genel Müdürü Bilge Durdu İşler sunum yaptı. Çanakkale Deniz Zaferi anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, şampiyonanın program akışı, görev dağılımları ve hazırlık çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Şampiyona logosu tanıtıldı ve eksik konular ile ek ihtiyaçlar değerlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak kapsamlı basın lansmanı ise 24 Mart 2026 Salı günü Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 17.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Foça’nın tarihi gücü ve yelkenle geleceğe yolculuk

Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, şampiyonanın Foça’da düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, organizasyonun sorunsuz geçmesi için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Organizasyon Komitesi Başkanı ve Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Dünya Şampiyonası’nı Foça’yı geleceğe taşıyan bir etkinlik olarak değerlendirdi. Aydın, “Bu toplantı sadece bir yelken yarışının değil, Foça’nın ve İzmir’in Türkiye’de ve dünyadaki potansiyelini gösterecek bir organizasyonun hazırlıklarını güçlendirme amacı taşımaktadır. Paydaşlarımızın desteği ile şampiyonayı başarıyla tamamlayacağız” dedi.

Dünya Şampiyonası ile Türkiye’ye uluslararası tanıtım

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Dünya Şampiyonası’nın İzmir’e kazandırılmasının yıllardır süren sportif tanıtım çalışmalarının sonucu olduğunu vurguladı.

İşler, “Bölgenin üstün deniz ve rüzgar özelliklerini dünyaya göstermek amacıyla üç yıldır çeşitli yelken ve rüzgar sörfü etkinlikleri düzenledik. Uluslararası sporcuların da katılımıyla, Dünya Şampiyonası’nı Foça’ya getirmeyi başardık. Böylece hem spor hem de turizm açısından büyük bir kazanım sağlıyoruz” diye konuştu.