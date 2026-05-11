Hem İzmir hem de Türkiye siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Yapılan karşılıklı açıklamalar, eleştiriler gerginliğin dozajını artırıyor. Bu kapsamda bir paylaşım da CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda gündem maddesi işsizlik konusu oldu.

"İktidarın çocuklarına iş hazır, vatandaşa iş yok!"

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Yüksek puan alan çocuklarımız mülakatlarla eleniyor. Mülakatlarda keyfi sorularla, çocuklarımızla dalga geçerek eliyorlar ve düşük puan alan kendi yandaşlarını işlere yerleştiriyorlar. Bu yaptıklarının adalete, kul hakkına, vicdana sığmadığı söylendiğinde de umursamıyorlar ve bu yaptıklarımızdan utanmıyoruz diye çıkışıyorlar. Vatandaşlarımız nereye gideceklerini nereye başvuracaklarını ve haklarını nasıl alacaklarını bilememektedir. Halkımızı çaresizliğe sürükleyen bir iktidarla mücadele ediyoruz. Ama artık bitecek. Bu iktidar en erken seçimle gidecek. Halkımız kurtulacak ve rahatlayacak. Ülkemiz rahatlayacak." ifadeleri kullanıldı.

