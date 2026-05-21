Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yarın gerçekleştirilecek olağanüstü meclis toplantısında, Güzelbahçe ilçesine ilişkin önemli bir imar plan değişikliği ve buna yönelik itiraz gündeme gelecek. Gündem maddesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu doğrultusunda değerlendirilecek.

Memleket partisi adayının itirazına oy birliği ile ret

2024 yerel seçimlerde Memleket Partisi’nden Güzelbahçe Belediye Başkanlığı’na adaylığını açıklayan ve eski meclis üyesi Yaşar Üremiş tarafından yapılan itiraz, komisyon tarafından oy birliğiyle uygun bulunmadı.

Üremiş, geçtiğimiz zamanlarda İzBB’ye dilekçe vererek Çamlı mahallesinde milyarlarca liralık rant sağlayacak imar planı değişikliğinin yeniden hayata geçirildiğini belirtmişti.

Görüşülecek madde, Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi, 2599 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği sürecini kapsıyor. Söz konusu plan 15.01.2025 tarihli ve 04.49 sayılı Belediye Meclis kararı ile uygun bulunmuştu. Ardından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları sırasında, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda bazı ek plan kararları ve uygulama hükümleri plana dahil edildi.

İtiraza son karar yarın

Bu değişikliklerin, plan bütününde yeniden düzenleme gerektirdiği belirterek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hazırlandı. Ancak askı süreci içerisinde yapılan itiraz, komisyon tarafından değerlendirilerek reddedildi.

Söz konusu rapor yarınki meclis toplantısında karara bağlanması bekleniyor.

İlgili komisyon raporu şu şekilde;

“Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi, 2599 ada, 1 parsele yönelik; Belediye Meclisimizin 15/01/2025 tarihli ve 04.49 sayılı Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğini takiben 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin hazırlanması sürecinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri neticesinde belirlenen plan kararlarının ve ilave edilen plan uygulama hükmünün 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan bütününde değişiklik gerektirmesine istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süreci içinde Yaşar ÜREMİŞ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2982088)”