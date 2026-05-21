Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) butlan tartışmaları sürerken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosuyla başlayan ‘arınma’ çıkışını sarsıntıları da devam ediyor. CHP örgütünden ardı ardına açıklamalar gelirken; İzmir’de bir hareketlilik siyaset kulislerine yansıdı. İzmir kulisleri, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın tüm ilçe belediye başkanlarına yaptığı acil toplantı daveti iddialarıyla çalkalanmaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası milletvekili grubundan beklenen desteği alamayan genel merkezin teşkilatları alarm durumuna geçirdiği süreçte, Günay’ın tüm belediye başkanlarını tek bir masada toplamak üzere harekete geçtiği iddia edildi.

“Arayıp toplantıya çağırıyor”

Daha önce ‘Butlan’ açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken gazeteci Fatih Atik, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara ve İzmir hattındaki diplomasi trafiğine işaret etti. Atik, parti içindeki son durumu ve Güzelbahçe detayını şu sözlerle aktardı: “CHP yönetiminden destek arayışı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosu sonrası milletvekillerinden gereken desteği bulamayan CHP yönetiminin teşkilata yüklendiği bilgisini edindim. CHP yönetimi 81 ildeki teşkilatlardan genel merkeze destek paylaşımı yapmalarını istiyor. Özellikle İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, tüm ilçe başkanlarını arayıp Genel Başkan Özgür Özel’e sahip çıkan mesajlar paylaşma talimatı veriyor. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, destek açıklaması için tüm ilçe belediye başkanlarını arayıp toplantıya çağırıyor. Teşkilat alarm durumuna geçirilmek istense de son yaşananlar örgütü olumsuz etkilemiş durumda. CHP’de Örgüt farklı sosyal medya farklıdır."

“Büyük patron olma arzusu…”

İzmir’in nüfus ve coğrafi açıdan görece küçük ilçelerinden Güzelbahçe’nin Belediye Başkanı Günay’ın böylesi bir adımda bulunduğu iddiaları dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Günay’ın gönlünden “İzmir’in büyük patronu” olma arzusunun geçtiği kulislere yansımıştı. Gazeteci Atik’in ortaya attığı son iddia Başkan Günay’ın proaktif hamlelerinin bu yönde ilerlediği şeklinde yorumlandı.