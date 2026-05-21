Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçmiş yıllarda başta milletvekilliği ve il başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen İzmir’in tanınan politikacılarından Bülent Baratalı, ‘mutlak butlan’ polemikleri ile geçtiğimiz günlerde CHP İzmir İl Başkanlığı’nda Çağatay Güç’ün öncülüğünde gerçekleşen ‘ak saçlılar’ zirvesi ile ilgili önemli detayları Son Mühür ile paylaştı.

"Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlanın arkası saklanacak biri değil"

CHP’nin Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘mutlak butlanın’ arkasına saklanmayacağının altını çizen Bülent Baratalı, CHP’nin anket çalışmalarında AK Parti’nin beş puan önünde yer aldığını öne sürerek, ”Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile on yıldan fazla birlikte politika yaptık. Kendisini çok iyi tanıyorum.

Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘mutlak butlan’ arkasına saklanacak biri olarak görmüyorum, partisine bunu yapacak bir insan değil. Sayın Özgür Özel ve ekibi son kurultayda seçildi, 40 yılın en güzel oyunu aldık. Şu anda devlet partisi konumuna gelen AK Parti’nin tam beş puan önünde bir noktadayız. CHP, 100 yıllık bir partidir. Bu parti ne kapatılır ne de başka bir şey yapılabilir.” şeklinde konuştu.

“İl başkanlığındaki toplantının mutlak butlan ile ilgisi yok”

Son olarak, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda başkan Çağatay Güç’ün öncülüğünde gerçekleşen ‘ak saçlılar’ zirvesi ile ilgili detayları da paylaşan Baratalı, söz konusu toplantının CHP’yi güçlendirmek amacıyla yapıldığını vurgulayarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden önemli görevler yapmış arkadaşlarımızın daha önce yaptıkları gibi il başkanımızın alan çalışmalarına destek vermek, beraber olmak maksadıyla yapılan bir çalışmaydı. Biz bunları seçimden önce de yapıyorduk. Seçimden önce de yapmıştık. Partimize sahip çıkmak, yanında durmak ve partimizi güçlendirmek amacıyla yapılan bir görüşmeydi. Bu görüşmenin ne ‘mutlak butlan’ ile ne de başka bir konuyla ilgisi yoktu.”