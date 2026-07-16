İzmir'deki araç sahiplerini ilgilendiren önemli haber geldi. Yaşadığı binanın otoparkına kendi inisiyatifiyle zincir çeken, duba yerleştiren veya eşyalarını yığarak o bölgeyi sahiplenenler için artık yasal bir kalkan kalmadı. Yüksek mahkeme tarafından verilen karar, ortak kullanım alanlarında "benim yerim" algısıyla hareket edenlerin bu eylemlerini "işgal" statüsüne sokarak ağır müeyyidelere bağladı.

634 SAYILI KANUN HERKESİ BAĞLIYOR

Mülkiyet haklarını düzenleyen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi, otopark krizinin çözümündeki en temel dayanak olarak öne çıkıyor. Binanın yönetim sözleşmesinde veya tapu dairesindeki kayıtlarda belli bir kişiye özgülenmiş alan yoksa, otoparkın her metrekaresi ortak kullanım kabul ediliyor. Bu alanlarda kilitli bariyerler kurmak, eski çıkma lastiklerle yer tutmak veya alanı depo olarak kullanmak yasa dışı sayılıyor. Ayrıca otoparkı ticari faaliyet yürüten araçların parkı için tahsis etmek veya dışarıdan başka kişilere para karşılığı kiraya vermek de hukuka kesinlikle aykırı bulunuyor.

Otopark hakkı elinden alınan Muğla sakinlerinin hakkını arayabileceği yasal merciler belirlenmiş durumda. İlk olarak site yönetiminin yazılı dilekçeyle uyarılması ve durumun belgelenmesi tavsiye ediliyor.

TÜM MASRAFLAR HAKSIZ TARAFA YÜKLENİYOR

• Bencilce park ederek komşusunun manevra alanını kapatan veya oraya fiziki engeller kuran kişiler mahkeme kararıyla büyük bir hezimet yaşıyor.

• İşgal edilen bölgedeki tüm materyaller adli kararla sökülüyor.