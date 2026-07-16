Özellikle son senelerde erişilemez noktalara gelen ev fiyatlarının bir balon gibi patlayıp çökeceğini düşünenler, açıklanan yeni enflasyon makası analiziyle farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

14 Yılda Orantısız Büyüme Tablosu

Analizde 2012 senesinden bugüne dek uzanan 14 yılı aşkın bir zaman dilimi mercek altına alınıyor. İstatistiklere bakıldığında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kaleminde yüzde 1928 seviyesinde bir ilerleme tespit edildiği görülüyor. Ortalama 19 kata tekabül eden bu genel fiyat artışına karşın, konut pazarındaki değerlenme oranı yüzde 4105 gibi devasa bir rakama ulaşarak yaklaşık 41 katlık bir büyüme sergiledi. Ortaya çıkan bu manzara, enflasyondaki her 1 birimlik tırmanışın konutlara 2 birim olarak yansıdığının en büyük kanıtı. Fakat son zamanlarda piyasa dinamiklerinin yön değiştirdiği ve bu iki gösterge arasındaki açığın kapanmaya başladığı ifade ediliyor.

Makas Kapanıyor Ancak Beklenen Düşüş Yok

Hatırlanacağı üzere Haziran 2023 döneminde konut fiyat artışı ile genel enflasyon arasındaki açıklık yüzde 165'leri görmüştü. Güncel Mayıs 2026 rakamları üzerinden yapılan hesaplamalar ise bu oranın yüzde 107 dolaylarına çekildiğini gösteriyor. Sektördeki aşırı fiyatlanmanın klasik bir finansal balon patlamasına dönüşmeyeceği net bir dille aktarılıyor. Enflasyonun konuttan daha hızlı artması, geçmişteki astronomik farkı törpülüyor.

Barınma İhtiyacı Düşüşün Önündeki En Büyük Engel

• Ev sahipliği, finansal piyasalardaki gibi hızlı yön değiştiren bir yatırım aracı değildir.

• Bu durum, sektörün direncini artırır.

• Haziran 2023 - Mayıs 2026 arasında enflasyon %203 artmıştır.

• Ev fiyatları ise aynı dönemde %137 artmıştır.

• Gayrimenkul sektöründe büyük bir kırılma veya çöküş beklenmemektedir.