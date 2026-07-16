İzmir'e uzanan nakil Denizli'de 79 yaşındaki Elif Özmen'in beyin kanaması sonucu hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetmesi sonucunda oldu. 10 Temmuz tarihinde Denizli'de beyin kanaması geçiren 79 yaşındaki Elif Özmen, Denizli Devlet Hastanesi Anestezi ve Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.Ailenin kararı hastalara umut oldu

Yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen Elif Özmen'in 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Aile tarafından alınan kararla organ nakli bekleyen hastaların için umut doğdu. Bunun üzerine İzmir ve Bursa’dan gelen ekipler tarafından 2 böbrek ve karaciğeri alınarak İzmir’de ve Bursa’da organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

İl Sağlık Müdürü'nden "Kadavradan bağış" çağrısı

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, organ bağışının hayati önemine dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre Türkiye’de 30 binin üstünde hasta organ beklemekte olup her organ bağışı bu hastalara yeni bir hayat olmaktadır. Ne yazık ki organ bulunamadığı için her gün 3 ila 4 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Organ bağışında en önemli eksiklik kadavradan bağış olduğunu görüyoruz. Bakanlığımızın da önemle vurguladığı gibi, organ bağışı candan cana yapılabilecek en değerli armağandır. Yaşama tutunmak için bekleyen hastalarımıza kadavradan yapılan bağışlarla çare olabiliriz.

Bu nedenle her bağış, kelimenin tam anlamıyla yeni bir hayat demektir. Bu doğrultuda bütün vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Öldükten sonra bir insanın canına can katabileceğimizi düşünerek hayattayken organlarımızı bağışlayabiliriz. Organ bağışı e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Ben buradan vefatı sonrası organ bekleyen hastalara umut olan Elif Özmen’e Allah’tan rahmet, bu zor anlarında organ bağışında bulunarak örnek olan yüce gönüllü ve kederli ailesine duyarlılıklarından dolayı şükranlarımı sunuyor, baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.