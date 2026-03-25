Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir, İzmir trafiğinde her gün direksiyon sallayan binlerce sürücünün bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Gece yarısı pompaya yansıyan rekor zamların hemen ardından piyasalardan bu kez indirim haberi geldi. Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki değişimlerin ardından şekillenen yeni tablo, İzmir'deki istasyonlarda beklentileri değiştirdi. Kentteki sürücüler, önümüzdeki günlerde fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğini ve beklenen indirimin depolarına ne oranda yansıyacağını araştırmaya başladı.

İZMİR'DE AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Kısa süre önce gece yarısı motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Üst üste gelen bu artışların ardından sabah saatlerinde İzmirlilere yeni bir indirim haberi verildi. Orta Doğu'da yaşanan gerilimler ve enerji altyapılarına yönelik küresel gelişmelerin brent petrolü doğrudan etkilediği, bu durumun da Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'deki akaryakıt fiyatlarına yeni bir düşüş dalgası olarak yansıyacağı belirtildi.

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Son zamlarla birlikte İzmir'de motorin fiyatlarının 80 TL sınırına dayanmasının ardından yeni bir fiyat düzenlemesi için hazırlıklar başladı. Gelen son bilgilere göre 25 Mart itibarıyla motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL'lik bir indirim beklendiği açıklandı. Ancak bu indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75'lik kısmının ÖTV'den karşılanacağı, geriye kalan yüzde 25'lik dilimin ise pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacağı düşünülüyor. Nihai fiyat listesinin yetkili makamların vereceği kararla netlik kazanacak.

25 MART 2026 İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Akdeniz-İtalyan piyasasındaki veriler ve güncel döviz kuru baz alınarak yapılan bu hesaplama, illere göre nakliye bedelleriyle ufak farklılıklar gösteriyor. Beklenen indirim öncesi 25 Mart 2026 tarihi itibarıyla İzmir'deki istasyonlarda oluşan ortalama akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İzmir Benzin Fiyatı: 79,00 TL civarında

İzmir Motorin (Mazot) Fiyatı: 79,00 TL civarında