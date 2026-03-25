Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Türk edebiyatının en hüzünlü ve en güçlü kalemlerinden biri olan Sabahattin Ali’nin hayat hikayesi, nota ve kelimelerin kusursuz uyumuyla İzmir sahnesine taşınıyor. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer’in etkileyici performansıyla hayat bulan “Sabahattin Ali - Aldırma Gönül” müzikali, usta yazarın aşklarını, hasretlerini ve toplumsal mücadelesini sanatseverlerin kalbine dokunacak bir anlatıyla sunuyor. 13 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bu özel temsil, şimdiden kentin en çok konuşulan sanat etkinlikleri arasında yerini aldı.

Edebiyat ve müziğin büyülü harmanı: "Aldırma gönül"

Sıradan bir tiyatro oyunu ya da klasik bir konserin çok ötesinde bir deneyim vadeden "Aldırma Gönül", Sabahattin Ali’nin ruh dünyasını sahneye yansıtıyor. Başarılı yönetmen Ezel Akay’ın imzasını taşıyan bu şarkılı oyun; "Dağlar Dağlar", "Göklerde Kartal Gibiydim" ve yapıma adını veren "Aldırma Gönül" gibi Türk müziğinin klasikleri haline gelmiş eserlerle örülü bir yapı sunuyor. İzleyiciler, Ali’nin fırtınalı yaşamından kesitleri izlerken, şairin ölümsüz dizelerinden bestelenmiş ezgilerle duygusal bir atmosferin parçası oluyor.

Ferhat Göçer: "Sabahattin Ali'nin ruhuna dokunmaya çalıştık"

Müzikalde dünyaca ünlü yazarı canlandıran ve eserlerini seslendiren Ferhat Göçer, bu projenin kendisi için taşıdığı manevi değeri vurguladı. Uzun soluklu ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından izleyici karşısına çıkmanın heyecanını paylaşan Göçer, "Ezel Akay’ın eşsiz yönetmenliği ve güçlü bir ekibin emeğiyle bu eseri vücuda getirdik. Sabahattin Ali’nin derinliğini ve o eşsiz ruhunu sahnede hissettirmek benim için tarif edilemez bir gurur. İzmirli sanatsever dostlarımla 13 Nisan akşamı AKM’de buluşup hep bir ağızdan ‘Aldırma Gönül’ diyeceğimiz anı sabırsızlıkla bekliyorum," ifadelerini kullanarak tüm İzmirlileri bu tarihi buluşmaya davet etti.

Sahne arkasında dev kadro: Teknik ve sanatsal detaylar

Müzikalin görsel ve işitsel kalitesini en üst seviyeye taşıyan ekibin arkasında ise alanında uzman isimler bulunuyor. Eserin metni Haldun Çubukçu tarafından kaleme alınırken; dekor ve kostüm tasarımları Naz Erayda’nın, ışık tasarımı Mustafa Bal’ın ve grafik tasarımı ise Erkan Cerit’in yaratıcı dokunuşlarıyla hayat buluyor. Müzik direktörlüğünü Selim Öztürk’ün üstlendiği, yapım koordinatörlüğünü ise Ümit Can Savaş’ın yürüttüğü bu kolektif çalışma, Sabahattin Ali’nin edebi mirasını modern sahne teknikleriyle buluşturuyor.

Biletler satışta: İzmir’de sanat dolu bir pazartesi

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı bu dev prodüksiyon, İzmir'in kültürel ajandasında 2026 yılının en prestijli duraklarından biri olmaya aday. Şehrin merkezinde gerçekleşecek bu sanatsal şöleni yerinde izlemek isteyen sanatseverler için biletler, dijital platformlar olan Biletix ve Bubilet üzerinden genel satışa açıldı. Edebiyat tutkunlarını ve müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak olan müzikal, Sabahattin Ali’nin hatırasını İzmir’in eşsiz atmosferinde bir kez daha onurlandıracak.