Maddi krizle boğuşan ve transfer yasağı nedeniyle mevcut kadrosunu korumaktan başka çaresi olmayan Altay'da, stoper Hikmet'in ayrılığı sonrasında iki genç futbolcuyla da ipler kopma noktasına geldi. Siyah-beyazlı ekibin öz kaynağından yetişen 20 yaşındaki ön libero İsa Toygar Ekinci ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Özdede, biriken alacaklarının ödenmesi talebiyle kulübe yasal ihtarname çekti. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde serbest kalma hakları doğacak olan iki oyuncu, transfer engeli bulunan İzmir temsilcisini kadro derinliği açısından zor bir duruma soktu.

Yönetim iki oyuncuyu da yuvada tutmak istiyor

Yaşanan bu kritik gelişme üzerine siyah-beyazlı yönetim, takımdaki eksilmelerin önüne geçebilmek adına hemen harekete geçti. Geçen sezon TFF 2. Lig'de mücadele eden takımda İsa Toygar'ın 15, Oktay'ın ise 16 müsabakada görev alarak önemli bir deneyim kazanması, teknik heyetin iki ismi de yeni sezon planlamasında tutmasını zorunlu kılıyor. Kulübün elindeki mevcut oyuncuları kaybetmemek adına kaynak arayışını hızlandıran kurmayların, İsa Toygar ve Oktay'ı takımda tutabilmek için oyuncular ve menajerleriyle yürüttüğü ikna turları ve ödeme formülü arayışları devam ediyor.