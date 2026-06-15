Son Mühür- CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarının İzmir'deki ilk adresi Güzelbahçe olmuş, Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı.

İzmir siyaseti Güzelbahçe'deki operasyonu tartışırken rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının bu seferki hedefi Buca oldu.

Aralarında Buca Belediyesi'nin halef selef başkanları Görkem Duman ve Erhan Kılıç'la beraber Buca siyasetinin uzun süredir en kritik isimlerinden biri haline gelen Çağdaş Kaya da operasyon kapsamında tutuklandı.

Her iki başkan da...



İçişleri Bakanlığı tıpkı Güzelbahçe'de Mustafa Günay gibi Buca'da da Görkem Duman için düğmeye basarak görevden uzaklaştırdı.

5 Haziran'da Güzelbahçe Meclisi Ayşe Akın'ı, bir hafta sonra 12 Haziran'da da Buca Meclisi Hüseyin Benzer'i boşalan belediye başkanlığı koltuğu için Başkanvekili olarak seçti.



Her ikisi de CHP'li olan tutuklu belediye başkanlarının haleflerinin de CHP'li isimler olmasına rağmen Güzelbahçe ve Buca'nın 31 Mart'ta sandıktan çıkmış olan belediye başkanları için iki farklı tutum aldığı görüldü.



Güzelbahçe vazgeçmedi, Buca çabuk bıraktı...



Güzelbahçe Belediyesi'nin resmi hesabına girenler, ''Başkan olarak Mustafa Günay'ı'' görmeye devam ediyor.

Buca Belediyesi çabuk vazgeçti...

Buca Belediyesi'nin ise Görkem Duman'ın ismini ve fotoğraflarını silme konusunda aceleci olduğu ortaya çıktı.



Buca Belediyesi'nin remi hesabında ''Başkan'' bölümünde boşluk dikkat çekiyor.