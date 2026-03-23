Medicana International İzmir Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Hale Aslan tarafından gerçekleştirilen koklear implant ameliyatıyla, uzun yıllardır işitme kaybı yaşayan 72 yaşındaki Batı Türker yeniden duyma şansı elde etti. Bu yöntem, hastanede ilk kez uygulandı.

Uzun süren işitme kaybı tamamen sessizliğe döndü

Yaklaşık 60 yıldır tek kulağıyla kısmen işiten Batı Türker, 2021 yılının Ekim ayında, ağabeyinin vefatından kısa süre sonra tamamen işitme yetisini kaybetti. Türker, “O günden sonra televizyonu, kapıyı, çevremdeki sesleri duyamaz oldum. Kendimi yaşamıyor gibi hissettim” ifadelerini kullandı.

İşitme cihazları ve doktor ziyaretleriyle çözüm arayışına giren Türker, 27 Ekim 2021’de tamamen sessizliğe gömüldü. Uzun süren çaresizliğin ardından ailesi, alanında uzman bir hekim bulabilmek için yapay zekadan destek aldı ve Prof. Dr. Hale Aslan’ın ismini aldıktan sonra hastaneden randevu oluşturdu.

Ameliyat süreci ve ilk izlenimler

Prof. Dr. Hale Aslan, hastada ileri derecede kronik orta kulak iltihabına bağlı işitme kaybı bulunduğunu belirtti. Yapılan değerlendirmeler sonucu koklear implant ameliyatının uygun olduğu görüldü. Ameliyat iki aşamada gerçekleştirildi:

Dış kulak yolu kapatılarak kulaktaki boşluk karın bölgesinden alınan yağ dokusuyla dolduruldu. Yaklaşık dört ay sonra koklear implant yerleştirme işlemi tamamlandı.

Ameliyat sonrası cihazın aktivasyonu, dokuların iyileşme süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 1-1,5 ay içinde yapılacak. Prof. Dr. Aslan, aktivasyon sonrasında hastanın normal işitme cihazlarına kıyasla çok daha iyi işiteceğini ifade etti.

İleri yaşta başarıyla uygulanan koklear implant

Prof. Dr. Aslan, koklear implantların çoğunlukla doğuştan işitme kaybı olan çocuklarda uygulandığını, ancak ileri yaş grubunda da uygun hastalarda başarılı sonuçlar sağlanabileceğini vurguladı. Türker ise ameliyat sürecinin kendisi için duygusal olarak zorlayıcı olduğunu, ancak yeniden işitme ihtimalinin kendisine büyük moral verdiğini dile getirdi: “Ameliyatta kaç saat kaldığım önemli değildi. Tek istediğim duymaktı. Son yılların en huzurlu uykularını bu süreçte uyudum.”