Son Mühür- Koç Grubu’nun sağlık alanındaki tecrübesini İzmir’e taşıyacak olan yeni hastane, kapılarını açmak için gün sayıyor.

Açılış tarihi belli oldu

Uzun süredir merakla beklenen İzmir Amerikan Hastanesi, 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan resmi bir törenle hizmete girecek.

Balçova’da yükselen bu büyük sağlık üssünün açılış törenine; Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ve Koç Healthcare CEO’su Erhan Bulutçu’nun bizzat katılması bekleniyor.

Koç Topluluğu’nun 100. yıl vizyonunun bir parçası olan bu proje, bölgedeki sağlık standartlarını yukarı taşımayı planlıyor.

Balçova’da 40 bin metrekarelik dev tesis

Hastane, yalnızca teknolojik altyapısıyla değil, fiziksel kapasitesiyle de dikkat çekiyor. 2022 yılında Vehbi Koç Vakfı tarafından 260 milyon TL’lik ihale bedeliyle satın alınan 13 bin metrekarelik arazi, bugün yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alana sahip büyük bir kampüse dönüştü.

İnşaat ve teknik süreçleri grubun bünyesinde bulunan Algoritma Sağlık Hizmetleri tarafından yürütülen hastane, başlangıç aşamasında 75 yatak kapasitesiyle butik ama kapsamlı bir hizmet verecek.

420 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi

Ekonomik açıdan da dikkat çeken proje için 2023 yılında devletten 420 milyon TL tutarında bir yatırım teşvik belgesi alınmıştı.

İzmir Amerikan Hastanesi, Ege Bölgesi’nde yalnızca bir hastane binası olarak değil; ileri tıp teknolojileri, deneyimli uzman kadrosu ve hastayı merkeze alan "bütüncül bakım" anlayışıyla kapsamlı bir sağlık merkezi olarak konumlanacak.