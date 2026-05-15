Son Mühür/Selda Meşe- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Habitat Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen “EBSOLUTION Programı”, sanayi dünyasında dijital dönüşüm, girişimcilik, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarına kadar birçok alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.



İmza töreninde konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yaşanan ddönüşümün yalnızca teknoloji yatırımlarıyla değil, nitelikli insan kaynağıyla mümkün olabileceğini belirtti. Dijital dönemde diplomanın tek başına yeterli olmadığına vurgu yapan Yorgancılar, artık analitik düşünme ve ortak çalışma kültürünün öne çıktığını ifade etti.

"Fark yaratan insanlara ihtiyaç var"



İş dünyasında yaşanan değişimle birlikte ortak çalışma külütürne sahip insanlar ihtiyaç olduğunu belirten Ender Yorgancılar, "Öyle bir sürece geldik ki iş başvurularında diplomanın hiçbir önemi yok. Bir yere gittiğiniz zaman 'nereden mezunsun' sorusu artık ortadan kalktı. Fark yaratan insanlara ihtiyaç var. Analitik düşünen, çözüm odaklı yaklaşan kim öndeyse onun iş bulma imkanı daha kolay. Yapay zeka diyoruz, ben de birçok programı kullanıyorum. Yapay zeka analiz yapıyor, yol gösteriyor ancak bunu uygulayacak insan faktörü hala en önemli unsur. Bu analizleri alıp uygulayacak beyinlere, ortak çalışma kültürüne sahip insanlara ihtiyaç var" dedi.

"Her gün gelişecek bir çalışma düzeni"



Gençlerin geleceğin en önemli gücü olduğuna vurgu yapan Yorgancılar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; istikbal göklerde ve gençlerdedir. Gençlerimizi bu anlayış içinde yetiştirebilirsek onlara gerçek katkıyı sağlamış oluruz. Peygamber Efendimizin 'İki günü aynı olan zarardadır' sözünde olduğu gibi, insanların her gün kendini geliştirdiği bir çalışma düzeni içinde olması gerekiyor. Bu protokolün hem Habitat'a hem de Ege Bölgesi Sanayi Odamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"İzmir örnek gösteriliyor"



İzmir’in girişimcilik ekosisteminde Türkiye’ye örnek bir noktada olduğunu vurgulayan Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, "G3 Geleceğin Gücü Girişimciler Zirvesi, sadece İzmir’deki değil, Türkiye’deki bütün girişimcilik ekosistemini bir araya getiren çok başarılı bir çalışma oldu. Hatta bu zirveye talip olan illere, ‘İzmir’den daha iyi yapmaya çalışın’ denilerek burası bir örnek noktası olarak belirleniyor. Biz bu zirveden sonra EBSO ile iletişimimizi hiç koparmadık ve sürdürülebilir kılmak adına çalışmalarımıza devam ettik. Bugün de EBSOLUTION programını başlatmak üzere buradayız" dedi.

"Yapay zeka ve dijital verimlilik üzerine eğitimler vereceğiz"



Sanayicilerin dijital yetkinliklerini artırmayı hedeflediklerini belirten Caldu, İzmirli start-up'lar ile sanayi sektörünü bir araya getirecek projelerin müjdesini verdi. Sanayide dijital dönüşümün önemine değinen Caldu, "Oda üyesi şirketlerin kapasitesini geliştirmek üzere üretken yapay zeka ve dijital verimlilik araçları üzerine eğitimler vereceğiz. İzmir’deki start-up'ların sanayiye yaratıcı çözümler üretebilmesi için sprint programları ve hekatonlar uygulayacağız. Temel amacımız, oda üyelerinin dijital dönüşüm alanındaki yetkinliklerini artırmak ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmektir. Ayrıca burada bir eğitim sınıfımız olacak ve yıl boyunca programlarımız devam edecek. Destekleri için EBSO yönetimine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.