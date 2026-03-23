Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Aksoy, özellikle Meslek Fabrikası üzerinden yürütülen tartışmalar ve belediye yönetiminin yaklaşımını eleştirdi.

“Yönetim zaaflarını örtme çabası”

Aksoy, paylaşımında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı hedef alarak, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Meslek Fabrikası üzerinden verdiği görüntü, bir çözüm iradesinden çok, kendi yönetim zaaflarını örtme çabasının açık bir göstergesidir.

İzmir’in gerçek sorunlarına çözüm üretmekte yetersiz kalan bir anlayışın, her fırsatta yeni bir kriz başlığı oluşturarak gündem değiştirme gayreti içinde olduğu görülmektedir.” ifadelerini kullandı.

“İzmirlinin ihtiyacı vizyoner yönetim”

İzmir’de yaşayan vatandaşların beklentilerine dikkat çeken Aksoy, mevcut yönetimin sembolik söylemlerle hareket ettiğini savundu.

Aksoy, “Bugün İzmirlinin ihtiyacı; kendisini sembolik söylemlerle bir binaya ‘zincirleyen’ bir siyaset değil, o zincirleri kıracak vizyoner bir yönetimdir.” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

“Hamasi söylemlerle sorumluluktan kaçılıyor”

Belediyecilik anlayışına yönelik eleştirilerini derinleştiren Aksoy, vatandaşın beklentisinin hizmet olduğunu vurgulayarak, “İş, aş ve hizmet bekleyen vatandaşın karşısına hamasi ifadelerle çıkmak, sorumluluktan kaçmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.” dedi.

“Meslek Fabrikası tartışması polemik üretiyor”

Meslek Fabrikası üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Aksoy, bu sürecin amacından uzaklaştığını ifade etti.

Aksoy, “Meslek Fabrikası üzerinden yürütülen tartışma da göstermektedir ki mesele gençlere meslek edindirmek değil, kavga üretmektir.

Eğer gerçekten gençlerin geleceği düşünülüyor olsaydı, polemik yerine projeler konuşulur, gerilim yerine hizmet öncelik olurdu.” değerlendirmesinde bulundu.

“İzmir üretime ve istihdama odaklanmalı”

Açıklamasının sonunda İzmir için beklentilerini sıralayan Aksoy, kentin enerjisinin tartışmalara değil üretime yönelmesi gerektiğini belirtti.

Aksoy, “İzmir, enerjisini kısır tartışmalara harcayan değil; gençlerine umut olan, üretime ve istihdama odaklanan bir belediyecilik anlayışını hak etmektedir.” ifadelerine yer verdi.