Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama Katı Atık Tesisi’ndeki çöp dağları üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok sert bir salvo gerçekleştirdi. Çankırı, tesisin kapasite artırımı için 8 ay önce verilen yetkinin neden sümen altı edildiğini sordu.

500 tonluk tesise 2 Bin 500 ton çöp dağı

Bergama’da son günlerde yükselen çevre çığlığı Ankara’nın da gündeminde. Yazılı bir açıklama yayımlayan Ceyda Bölünmez Çankırı, ilçedeki katı atık tesisinin teknik olarak iflasın eşiğine getirildiğini ileri sürdü. Paylaşılan veriler ise durumun vahametini net biçimde ortaya koyuyor.

Söz konusu tesisin günlük atık kabul kapasitesi tam 500 ton. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu merkeze her gün tam 2 bin 500 ton çöp taşıyor. Kapasitesinin beş katı yük altında ezilen bir yapının kriz üretmesi kaçınılmazdı. Nitekim öyle de oldu.

Bakanlık izni verdi ama Büyükşehir 8 aydır nerede?

Krizin çözümü için aslında bürokratik engeller aylar önce aşılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın talebiyle, geçtiğimiz yıl ekim ayında kapasite artışı ve teknik modernizasyon için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne meclisten oy birliğiyle tam yetki verildi.

Aradan geçen 8 aya rağmen sahada tek bir çivinin dahi çakılmadığını vurgulayan Çankırı, Büyükşehir yönetimine şu soruları yöneltti: "Kapasite artışı konusunda hangi aşamaya gelindi? Bergama'nın bu yükten kurtarılması için hangi adımlar atıldı? Zamanında çalışılsaydı bugün bu çöp dağlarını konuşmazdık."

"Yeni bir Harmandalı felaketine izin vermeyiz"

Gerekli yatırımların yapılmaması halinde İzmir’in kronikleşen çöp sorununun Bergama’ya ihraç edileceğini belirten AK Partili Çankırı, Harmandalı benzetmesiyle uyarılarda bulundu. Bölgenin yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen milletvekili, bu ihmalin bedelini doğrudan Bergama halkının ödediğini ifade etti.

Dünyada kültürel miras Bergama’da çöp dağı

Bergama, alelade bir ilçe değil. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, insanlığın ortak hazinesi olan bir antik kent konumunda.

Avrupa'da kültürel miras ve sürdürülebilir şehircilik panelleri düzenlenirken, Bergama'nın çöp kokusuyla anılmasını "büyük bir çelişki" olarak nitelendiren Çankırı, sözlerini şu çarpıcı cümleyle noktaladı: "UNESCO'nun mirası, CHP belediyeciliğinin çöpü olamaz."

