İzmir Karabağlar’da yaşanan ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle tüm ayrıntıları gün yüzüne çıkan olay, 11 Mart günü saat 08.00 sıralarında bir apartmanda gerçekleşti. Boşanma aşamasındaki eşi Okan Güler’den sürekli şiddet gören ve bu yüzden babasının evine sığınan Aylin Güler, olaydan bir gün önce eşinden şikayetçi olmuştu. Çiftin yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle 8 yaşındaki çocuklarının daha önce devlet korumasına alınmış olması, sürecin ne kadar gergin olduğunu gösteriyordu.

Planlı takip ve araç içindeki şiddet

İddianamedeki bilgilere göre, Okan Güler eşine ulaşabilmek için bir plan yaptı ve arkadaşları Atılım Ekren ile Emine Acar Ekren ile hareket etti. Aylin Güler’in polis merkezine gidip döndüğü sırada yanlarına yanaşan taksiden inen Okan Güler, kadının bulunduğu araca zorla bindi. Araç içinde başlayan şiddet, Aylin Güler’in biber gazıyla kendini koruma çabasına rağmen devam etti. Okan Güler, kadının içinde altın, para ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantayı gasp etti ve yardım çağrılarını yanıtsız bırakan Atılım Ekren’in evine gittiler.

4. kattan aşağıya atıldı

Eve ulaşıldığında içeride bulunan Emine Acar Ekren de duruma müdahale etmedi. Aylin Güler, balkonda bulunduğu sırada yardım istemek için bağırdığında Okan Güler tarafından omuzlarından itilerek 4. kattan aşağı atıldı. Aşağıda bulunan taksinin üzerine düşerek ağır yaralanan Aylin Güler, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayın hemen ardından şüphelilerin, yaralı kadının yanına gelen vatandaşlara durumu anlatmasını engellemek için ağzını kapattıkları ve Okan Güler’in kredi kartını almak için tekrar eve girdiği iddianamede yer aldı.

Ne ceza istendi?

Yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede sanıklar için ağır cezalar talep ediliyor. Okan Güler hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve çeşitli darp suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Atılım Ekren için cinayete iştirak ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan ağır hapis cezaları talep edilirken, Emine Acar Ekren için de cinayete iştirak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.