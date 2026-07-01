Karabağlar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Karabağlar Akademi 2. Yaz Programı çerçevesinde düzenlenen atölye çalışmasında, katılımcılar kenti çocukların bakış açısından inceleme fırsatını elde etti.

Periskopla çocukların göz hizasına gelindi!

Program çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalı atölyede katılımcılar, özel olarak hazırlanmış olan bir periskop yarıdmıyla Karabağlar'ı 3-4 yaşındaki bir çocuğun göz hizasından deneyimleme fırsatını elde etti. Böylece yetişkinlerin günlük yaşamda fark etmekte zorlandığı fiziksel engeller ve çevresel unsurlar farklı bir perspektiften değerlendirmeye alındı.

Kamusal alanlardaki engeller tek tek incelendi!

Atölyede düzenlenen saha çalışmasında, kamusal alanlarda çocukların karşı karşıya kalabilecekleri erişilebilirlik ve güvenlik sorunları yerinde takip edildi. Katılımcılar ayrıca, çocukların yaşamındaki ihtiyaçlarını merkeze alan değerlendirmeler gerçekleştirdiler.