İzmir futbolu yarın nefes kesecek bir alt sıralar düellosuna sahne olmaya hazırlanıyor. TFF 3. Lig 4. Grup’ta kalma mücadelesi veren Altay, ligin 28. haftasında kendi sahasında İzmir Çoruhlu FK ile kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı bu kritik randevu, saat 16.00 itibarıyla başlayacak.

Ateş hattının üzerinde

Puan tablosuna bakıldığında her iki ekip için de bu maçın telafisi bulunmuyor. Ev sahibi siyah-beyazlılar, 21 puan ve averaj avantajıyla ateş hattının bir basamak üzerinde, 12. sırada yer alıyor. Aynı puandaki Bornova 1877’nin küme düşme hattında bulunduğu ligde, Altay bu derbiyi kazanarak son haftalara daha güvenli bir pozisyonda girmeyi amaçlıyor. Diğer taraftan 19 puanla kurtuluş mücadelesi veren konuk ekip İzmir Çoruhlu FK, sahadan galibiyetle ayrılarak ligde kalma şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Bilet fiyatları dikkati çekti

Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen müsabakanın bilet fiyatları 10 TL olarak belirlenirken, iki takım arasında sezonun ilk devresinde yapılan randevuyu Altay tek golle kazanmıştı. Ancak ev sahibi ekipte kadro kurmakta zorluk yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Eskişehir Anadolu maçında kırmızı kartla cezalandırılan file bekçisi Süleyman Emre İtir ile deneyimli sol bek Özgür Özkaya, cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.