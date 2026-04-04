Son Mühür / Erkan Doğan - Çiğli Belediyesi mali kaynak sorunlarını çözmek amacıyla 31 taşınmazını satışa çıkarttı. Önerge AK Parti Grubu’nun ‘red’ oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

AK Parti Grubu, satışa çıkarılan 31 taşınmazın 5’inin Köyiçi Mahallesinde yer alması nedeniyle önergeye ‘red’ oyu vereceklerini ifade etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Sezgin Özgen, “Satışa çıkarılan 31 adet taşınmaz var. 5’i köyiçi mahallesi sınırları içinde. İmar planı süreci devam ettiği için bu taşınmazları çıkarıp oy birliği yapalım dedik. Beş taşınmazla ilgili şehrimiz var. Diğer 26 taşınmazla ilgili kararımız olumlu. 1 nolu taşınmaz 13 dönüm. Parsel sorguda tıkladığımızda Çiğli Deresi çıkıyor. Bizim karşı çıktığımız nokta, bunlar temizlensin. Belki daha yüksek paralara satacaksınız” dedi. Mecliste konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “O konuda müsterih olun. Tespit konusunda komisyon kurduk. Hepsi üzerinde 1 ay çalıştık. Bu acele alınan bir satış kararı değil. Dere satışı mümkün değil. Çiğli’nin bekleyen acil sorunları var, mali kaynakları geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Meclis canlı yayınlanacak

Öte yandan Başkan Yıldız, meclisin canlı yayınlanması için hazır olduklarını belirterek, kendisi bu konuda sözlü bir önerge verdi. Meclisin canlı yayınlanması oy birliği ile kabul edildi.