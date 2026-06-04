Gaziemir Belediyesi, kurumsal yönetim anlayışını artırmak için belediye personeline yönelik “Kent Etiği ve Yönetim Kültürü” konulu konferans düzenledi. Konferans kapsamında kamu hizmetlerinde etik yaklaşım, şeffaflık ve sorumluluk bilinci gibi konular üzerinde duruldu.

Prof. Dr. Çağatay Üstün katıldı!

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık tarafından aktarılan bilgiler çerçevesinde konferans, belediyenin İnsan Kaynakları Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin konuşmacısı ise ana yerleşkesi Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Çağatay Üstün olarak dikkat çekti. Üstün, sunumunda kamu yönetiminde etik değerlerin önemine vurgu yaptı.

“Adil ve şeffaf yönetim”

Konferans kapsamında kamu hizmetlerinde adil, şeffaf ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin kent yönetimindeki rolü üzerinde duruldu. Belediye çalışanlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kurumsal yönetim kültürünü güçlendirecek başlıklara vurgu yapıldı.

Başkan Ünal Işık, konferansın belediyenin hizmet anlayışına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade ederek, insan odaklı ve ilkeli belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

