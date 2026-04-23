İzmir Hilton neden kapandı, yerine ne açıldı, Hilton Garden Inn hangi şirkete ait ve otele nasıl gidilir gibi sorular son dönemde yeniden sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edilenlerin arka planı ve güncel durumun özeti.

İzmir Hilton oteli neden kapandı?

Otel hisseleri İzmir Büyükşehir Belediyesi (yüzde 23,5), Ata İnşaat ve Vakıflar Bankası arasında paylaşılan İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş.'ye aitti. Kapanma kararının arkasında işletmeci Hilton Grubu ile büyük hissedar Ata İnşaat arasındaki uzun yıllara yayılan uzlaşmazlık yatıyordu. Yenileme (renovasyon) ve yönetim konularında yaşanan anlaşmazlıklar, özellikle binanın dış cephe kaplamasının kim tarafından yenileneceği meselesi yargıya bile taşınmıştı.

Son yıllarda otelin giriş çıkışları tadilat gerekçesiyle arka kapıdan yapılıyordu. Hilton Grubu 16 Ekim 2020 itibarıyla oteli işletmeyeceğini duyurdu. Aralık 2025'te İBB Başkanı Cemil Tugay, elde edilemeyen gelirler için geriye dönük alacak davası açacaklarını ve hisselerin satışa çıkarılacağını açıkladı.

Hilton Garden Inn İzmir kime ait, nerede?

Hilton Garden Inn İzmir, Bayraklı ilçesinde 2015 yılında hizmete girdi. 197 odalı 4 yıldızlı otel, küresel Hilton Hotels & Resorts zincirinin bir markası olarak faaliyet gösteriyor. Otelin yatırımcısı ve sahibi ayrı tüzel kişilik olsa da işletme Hilton markası altında yürütülüyor. İzmir'deki diğer Hilton markalı otellerden farklı bir lokasyon ve konsepte sahip. Adres olarak Adalet Mahallesi 1597/1 Sokak No:6 Bayraklı'da, İzban Salhane durağının tam karşısında konumlanıyor. Körfez manzaralı otel, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ne 4 dakika yürüyüş mesafesinde.

İzmir'de başka hangi Hilton otelleri var?

Şehirde Hilton grubuna bağlı dört otel bulunuyor. DoubleTree by Hilton İzmir Alsancak, Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, DoubleTree by Hilton İzmir Havalimanı ve Hampton by Hilton İzmir Aliağa bu listede yer alıyor. Konak'taki tarihi Hilton İzmir atıl durumda olsa da grubun kentteki faaliyetleri diğer dört otelle sürüyor.

İzmir Hilton otele nasıl gidilir?

Orijinal Hilton İzmir, Konak ilçesi Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yer alıyor. Toplu taşımayla gitmek isteyenler Çankaya Metro İstasyonu'nu kullanabilir; otel bu duraktan yaklaşık 3-5 dakikalık yürüme mesafesinde. Alsancak tarafından gelenler için İZBAN hattı veya Kordon yürüyüş güzergahı tercih edilebiliyor. Özel araçla ulaşım için Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinden kolay erişim mümkün. Ancak bina halihazırda otel olarak hizmet vermediği için binaya doğrudan giriş yapılamıyor.