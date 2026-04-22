Aslında bildiğimiz o klasik yardım kolisi mantığı artık geride kalıyor. Neden mi? Çünkü bu sistemde ihtiyaç sahipleri kendilerine verilen puanlarla tıpkı bir markete girmiş gibi diledikleri ürünü seçip alabiliyor. İnsan onurunu her şeyin üstünde tutan oldukça şeffaf ve samimi bir dayanışma modeli oldu.

Sistem nasıl işliyor?

Gönüllüler ve müftülük ekipleri kapı kapı dolaşıp gerçek ihtiyaç sahiplerini belirliyor öncelikle. Bu ailelere her ay 2000 alışveriş puanı yükleniyor. Vatandaş da gidiyor ayda bir kez o çarşıdan ihtiyacı neyse onu alıp çıkıyor hem de kuruş ödemeden. Günde ortalama 8 kişiye hizmet veriliyor şimdilik. Peki yaşlılıktan ya da engelinden dolayı çarşıya gelemeyenler ne olacak? Onları da unutmamışlar gönüllüler paketleri hazırlayıp bizzat kapılarına kadar götürüyor.

"Amacımız gönülleri bir etmek"

İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu TDV’nin sadece ülkemizde değil 150’den fazla ülkede koşturduğunu hatırlatttı. Bayraklı’daki bu çarşının diğer ilçelere de ilham vermesini umuyor Haliloğlu. Meselenin özü aslında şu Hayırseverlerin katkısıyla durumu olanla olmayn arasında sahici bir köprü kurmak. Herkesi de bu çorbada tuzu bulunmaya davet ediyor.

Alışveriş yaparken eksik hissetmek yok

Bayraklı İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaşı’nın üzerinde durduğu nokta ise çok kıymetli. "İstiyoruz ki kardeşlerimiz o mahcubiyeti yaşamasın, normal bir marketten alışveriş yapıyormuşçasına rahat olsunlar" diyor. Bu çarşı sadece bayramda seyranda değil yılın 12 ayı boyunca açık kalacak. Destek olmak isteyenler ister bizzat ürün getirebilir ister vakfın Bayraklı şubesine bağış yapabilir. Sonuçta o bağışlar dönüp dolaşıp bir sofraya aş bir çocuğun yüzüne gülümseme olmaya devamm edecek.

