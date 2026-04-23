Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Adliyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümünü anlamlı ziyaretlerle ve coşkulu bir törenle andı.

"Onların enerjisini hissetmek ayrı bir heyecan veriyor"

Kutlamalar dahilinde İzmir Adliyesi Adalet Anaokulu öğrencileri, okul idaresi ve öğretmenleriyle beraber İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ı makamında ziyaret etti.

Çocukları misafir etmekten duyduğu memnuniyetinden bahseden Başsavcı Yeldan, çocuklarla bir arada olarak heyecanlarına dahil oldu.

Ziyaret anında duygularını anlatan Yeldan, "Böylesine anlamlı bir günde adliyemizin kreşinde eğitim gören evlatlarımızı misafir etmek bizler için çok kıymetli.

Çocuklarla bir arada olmak, onların enerjisini hissetmek bize her zaman ayrı bir heyecan veriyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklara hediyeler verildi

Adliyedeki bayram yoğunluğu yalnızca sadece öğrencileriyle sınırlı kalmadı. Başsavcı Ali Yeldan, LÖSEV görevlilerini ve tedavi süren ya da zorlu süreci bitirmiş olan çocukları da makamında ağırladı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Yeldan, bütün çocuklara günün anısına farklı hediyeler verdi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle bitti.

Şehit Fethi Sekin Salonu’nu doldurdular

23 Nisan kutlamalarının bir diğer yeri ise İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu oldu. Yapılan törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın dışında adli yargı protokolü, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, adliye personeli ve çok sayıda veli katıldı.

Zeybek gösterisi ile devam ettiler

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende sahne 3, 4 ve 5 yaş grubu öğrencilere verildi. Yaptıkları gösterileri sergileyen miniklerin oyunu, seyircilerin beğenisini kazandı. Geleneksel zeybek gösterisinin ardından kutlama programı, alandaki coşkulu aile fotoğrafıyla bitirildi.