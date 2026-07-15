Türkiye’nin yakın tarihine ‘kara bir leke’ olarak geçen ve türlü derslere neden olan 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin 10. yılı sebebiyle çok sayıda etkinliğe, çok sayıda açıklamaya imza atıldı. Bu açıklamalardan bir tanesi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kazım Erten'den geldi. Uzun ve dikkat çeken bir açıklamaya imza atan Erten, "Türkiye'yi yıkım ve işgale açık hale getirme kalkışmasıdır!" dedi.

Kazım Erten'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"15 TEMMUZ; MİLLETE,DEVLETE, MEŞRUİYETE,, ADALETE, HUKUKA, ALENİYET’E, BİRLİK VE BERABERLİĞE, SİYONİST, EVANGELİST KONSORSYUM’UN; ZAHİR’DE ‘HANİF MÜSLÜMAN’ GöRÜNEN BATINİ, KABALİST, EZOTERİK, TAKIYYECi ‘FETÖ’ ELİYLE TÜRKİYEYİ YIKIM VE İŞGALE AÇIK HALE GETİRME KALKIŞMASIDIR. YÜZ YIL SONRA YiNE, ANADOLU’DA KUVVAYI MİLLİYE’YE YENİLDİLER!!!



Bin senedir, Anadolu’da, Müslüman Mü'minler Çocuklarına;

-"Allaha İnan!

-Sosyal İlişkilerinde Hukuk Düzenini Esas Al, Âdil Ol!

-Ekonomik Faaliyetlerin Şeffaf, Açık olsun! Borcun, Alacağın Bilinsin; Kayıtlı olsun!

-Giz-li, Gizemli, Kapalı, Yeraltı Örgütlere, Yapılara Dahil Olma, Destekçisi Olma! Yer Alma!

-Vatandaşı Olduğun Ülke'nin Haini, İsyancısı, Kışkırtıcısı, Bölücüsü Olma!

-Kaosu, Belirsizliği, Terörü ve Düzensizliği Savunma!

-Mankurtlaşma! Casuslaşma! Jurnalci, Provokatör, Manıpulatör Olma!

-Her Türlü Darbe, İşgal, Teröre Karşı Mücadele Et!

-Hakkın Yanında ol, Hakkı Savun, Hakkı Söyle!

-Hiç kimseye Baskı Yapma, Kimseyi Zorlama!

-Eğer Hayatın Tehlikeye Girecek Düzeyde Baskı, Zulüm Görüyorsan Hicret Et! Allah'ın Arzı Geniştir!"

Öneri ve Tavsiyelerinde Bulunuyorlar!

Bin Yıllık bu güçlü değerler ve telkinlere rağmen;

nasıl olmuş da Anadolu'da Bu Milletin Çocuklarının bir kısmı ele geçirilmiş(

-Mankurtlaştırılmış,

-Casuslaştırılmış,

-Devletin İçinde Paralel olabilmiş,

-15 Temmuz'u Yapabilecek Güç, Kuvvet ve İmkana erişilmiş???

-Gerek Toplum, Gerekse Devlet Dinamiklerine Nasıl Olmuş Da Bu Kadar Sirayet Edilebilmiş?

Bu soruların doğru cevabı bulunmalı ve buna göre önlemler alınmaya devam edilmeli!

Bazı durumları yanlış görüyor, doğru değerlendiremiyorsam beni lütfen uyarın ve düzeltin!

Bir Fitnenin, Manipülasyonun peşinde değilim!

'Köyün Delisi' de değilim uluorta bağıran!

Ancak, kimse açık seçik bu konuları gündeme getirmiyor, sütre arkasında ise herkes her şeyi konuşuyor!

Haddim olmayarak,

Farz-ı Kifaye Gereği soruyorum!

-15 Temmuz Süreci öncesi ve sonrası tutuklanıp serbest bırakılanlar, İtirafçı olanlar,

-Etkin Pişmanlıktan Yararlananlar ne yapıp ediyor;

bakıyorsunuz, bir şekilde gerek Bürokraside,

gerekse Siyasette Etkin Pozisyonlara gelebiliyorlar veya getiriliyorlar!

Bu Profile uyan şahsiyetlerin gerekçeli savunmaları var!

"Ne yapalım kardeşim,

17- 25 Aralık Sürecine kadar Ak Partinin sahip çıktığı , akredite ettiği, etkinleştirdiği bu yapı ile bizim de bir şekilde yollarımız kesişti. Cemaat Ak Parti ile karşı karşıya gelince biz de derhal onlarla ilişkiyi kestik ve Ak Parti'nin yanında yer aldık!" diyorlar!!!

"Tamam Kabul ettik." diyelim!

-Hangi Tercih Kriterleri,

-Hangi İrade bu durumda olanları bir şekilde dönüp dolaştırıyor ve önümüze koyup Mihraba geçiriyor?

"Biz sizin beyanınızı ve samimiyetinizi anladık. Ancak, gerek 15 Temmuz Direnişçileri, gerekse 15 Temmuz Şehitlerine saygı gereği;

Sizi Geride Tutuyoruz!"

diyecek bir objektif, gerçekçi değerlendirme ve irade yoksa,

başka bir şeyden endişe duyarım!!!

"İçimizde, Kraldan Çok Kralcı, Herkesten Çok ERDOĞANCI görünüp, seslerini yükseltenler,

sessiz, derinden, içeriden,

yarım kaldığını düşündükleri işi tamamlamayı mı düşünüyorlar?

Bendeki Aşırı Komplo Teorisi, Paranoya mı???

15 Temmuz Şehitlerini Rahmetle Anıyor,

Bedenlerini Tank, Top, Tüfeğe Siper Etmiş Milletimizin Huzurunda Hürmetle Eğiliyorum!"