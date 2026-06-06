Son Mühür- 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen ektinliklere bir yenisi de Bornova’dan geldi. Bornova Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Büyükpark’ta çevre yürüyüşü, geri dönüşüm defilesi, ödül törenleri, atölyeler ve paneller içeren kapsamlı bir şenlik düzenledi. Başkan Eşki miniklere daha yeşil ve sürdürülebilir bir Bornova bırakma sözü verdi. Gün boyu süren etkinlikler, aralarında yazar Buket Uzuner ve siyaset bilimci Ömer Madra'nın da bulunduğu isimlerin katıldığı çevre paneli ve kapanış töreniyle sona erdi.

Şenlik coşkusu, sabah saatlerinde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen coşkulu "Çevre Yürüyüşü" ile başladı. Yürüyüşün ardından etkinlik alanına geçen anaokulu öğrencileri, podyuma çıktı. Atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle gerçekleştirilen "Geri Dönüşüm Kıyafetleri Defilesi", izleyicilerin oldukça hoşuna gitti.

'Geleceğe nefes, Bornova’ya yeşil bir şenlik'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre yatırımlarının ve farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, "Bugün burada sadece bir kutlama yapmıyoruz; geleceğe, çocuklarımıza nefes alabilecekleri yeşil bir Bornova bırakmanın sözünü tazeliyoruz. 'Geleceğe nefes, Bornova’ya yeşil bir şenlik' diyerek çıktığımız bu yolda, geri dönüşümden sanata, tiyatrodan panellere kadar her alanda çevre bilincini aşılıyoruz. Bornova'yı daha temiz, daha yeşil ve sürdürülebilir bir kent kılmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

En güzel balkon ve bahçeler ödüllendirildi

Açılış konuşmasının ardından ilçe genelinde düzenlenen "En Güzel Balkon Bahçe Yarışması"nda dereceye giren vatandaşlara ödülleri verildi.