İzmir polisi bu sabah üç büyük suç odağına aynı anda darbe indirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında kent genelinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonların hedefinde FETÖ’nün güncel hücreleri, üniversitedeki ihale şebekesi ve kumar baronlarının kara para trafiği var. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli sayısı tam 133.

Emniyet güçleri şafak vakti onlarca adrese birden girdi. Kent genelinde hareketli saatler yaşandı.

Ege Üniversitesi satın alma birimine yolsuzluk kelepçesi

Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından birini kamu ihalelerine fesat karıştıran şebekeye yönelik adımlar oluşturdu. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde görevli bazı kamu memurlarının, müteahhit firmalarla ortak hareket ettiği belirlendi. Müfettişlerin ve polisin radarına takılan şüpheliler, kamu ihalelerinde ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Belirli şirketlere haksız kazanç sağlandığı ve kamunun zarara uğratıldığı iddiası üzerine savcılık net bir tavır koydu. Bu kapsamda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 45 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Polis, şebekenin geriye dönük tüm ihale evraklarını da inceleme altına aldı.

Eğitim maskesi altında güncel yapılanma

Günün en geniş kapsamlı operasyonu ise terör örgütü FETÖ’nün sokaktaki yeni faaliyetlerine yönelik oldu. Örgütün özellikle eğitim sektörü üzerinden yeniden toparlanma gayretini ve güncel yapılanma şemalarını deşifre eden istihbarat birimleri, uzun süreli teknik takibi sonlandırdı. Silahlı terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasında aktif rol oynadığı tespit edilen 78 şüpheli için operasyon emri verildi.

Ekipler, şüphelilerin gizlendiği evlerde arama ve el koyma işlemlerini sürdürüyor. Dijital veriler koruma altında.

Kumar paralarını aklayan 10 kişilik şebeke çökertildi

Aynı dakikalarda, yasa dışı kumar şebekelerinin finansal ayaklarına da darbe vuruldu. Kumar oynatılmasına yer ve imkân sağlayan, bu yolla elde ettikleri milyonlarca liralık kayıt dışı geliri yasal sisteme sokarak aklamaya çalışan suç örgütü mercek altındaydı. "1072 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçu üzerinden yürütülen dosya kapsamında, kara para akladığı netleşen 10 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, üç koldan yürüyen adli sürece dair kısa bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, tüm dosyaların birbiriyle bağlantısız, bağımsız ve titizlikle yürütüldüğü, soruşturmaların genişleyerek devam edeceği vurgulandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.