Son Mühür- İzmir'in Aliağa ilçesinin işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü Aliağlılar tarafından coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Aliağa Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek program, saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak.

Önce Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunulacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Aliağa’nın kurtuluş tarihine ilişkin konuşmalar yapılacak. Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okuyacak ve zeybek gösterisi gerçekleştirilecek.

Fotoğraf sergisi ve şehitlik ziyareti

Saat 10.30 sularında ise Aliağa Belediyesi Kent Arşivi tarafından hazırlanan “Kurtuluş’tan Cumhuriyet’e Aliağa” Fotoğraf Sergisi, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Engelsiz Kafe’de açılacak. .Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkında bulunan Engelsiz Kafe’de açılacak bu sergi, saat 17.00’ye kadar ziyaret edilebilecek.

Günün ilerleyen saatlerinde Aliağa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yılı programı saat 11.00’de şehitlik ziyaretiyle devam edecek. Ziyarette Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilecek, ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılacak.

Akşam saatlerinde ise Aliağa 13 Eylül Masterler Futbol Turnuvası Finali oynanacak. Değirmendere Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek final karşılaşması saat 20.00’de başlayacak.