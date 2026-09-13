Tire ilçesine bağlı Toki Mahallesi Manav Gölü Mevkisi'nde yer alan 49 ada 5 parseldeki özel mülkiyete ait taşınmazda tarihi buluntulara rastlandı. Tire Müze Müdürlüğü ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları tarafından alanda gerçekleştirilen detaylı incelemelerin ardından hazırlanan rapor ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda resmi süreç tamamlandı.

Bizans ve Geç Bizans dönemine ait buluntular tescillendi

Arazide yapılan çalışmalarda Bizans ve Geç Bizans dönemlerine tarihlenen çatı kiremitleri, künk parçaları, büyük depolama küpü olarak bilinen pithos, seramik parçaları ile insitu (orjinal konumunda) olmayan mimari kalıntılar tespit edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı belirlendi.

Tapuya şerh düşüldü, imar planı hazırlanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, koordinatlı haritada sınırları çizilen alan "3. derece arkeolojik sit alanı" olarak tescil edildi. Tapu Müdürlüğü tarafından taşınmazın tapu sicil kaydına sit şerhi işlenirken, bölge için koruma amaçlı imar planı hazırlanması kararlaştırıldı. İmar planı tamamlanana kadar 3 yıl süreyle geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları geçerli olacak.

Söz konusu tescil kararı Resmi Gazete'de şu ifadelerle yer aldı:

"İzmir İli, Tire İlçesi, Toki, Manav Gölü Mevkii, 49 ada 5 parsel numaralarıyla kayıtlı, özel mülkiyete ait, taşınmazda yapılan tespitlerle belgelenen, Bizans ve Geç Bizans dönemine tarihlenen seramik parçaları, pithos, künk parçaları ve çatı kiremidi parçaları ile insitu durumda olmayan mimari buluntular sebebi ile alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliğini taşıdığı anlaşıldığından, 2863 sayılı yasanın 7. maddesi doğrultusunda ekli paftada gösterilen şekilde 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, karar eki sit tescil fişinin ve sit paftasının uygun olduğuna, Tapu Müdürlüğünce; 49 ada 5 parsel numaralı taşınmazın tapu sicil kaydına 2863 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince, ekli paftada gösterilen şekliyle "3. derece arkeolojik sit" şerhinin konularak belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, taşınmaza yönelik koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak iletilmesine, 2863 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince 3 yıl süre ile ekli Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kulanım Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi."