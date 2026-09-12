Ege Cup 2026 heyecanı devam ediyor. Turnuvanın üçüncü karşılaşmasında Aliağa Petkimspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, Trabzonspor’u 91’e 73 farkla mağlup etti. Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadeleye Aliağa Petkimspor hızlı başladı. İlk çeyreği önde tamamlayan Aliağa Petkimspor, ikinci periyotta da soyunma odasına 49’a 38’lik avantajla gitti.

İkinci yarıda tempo korundu

Karşılaşmanın ikinci yarısında da temposunu koruyan ev sahibi Aliağa Petkimspor, üçüncü çeyreği 68-60 tamamladı. Final periyodunda ise Aliağa Petkimspor, parkeden 18 sayı farkla, 91-73 galip ayrıldı.

En skorer isim Thomas

Parkede Aliağa Petkimspor adına 19 sayı atan Thomas maçın en skorer ismi oldu. Abmas 15, Horton 14 ve Pasecniks 8 sayıyı hanesine yazdırdı. Trabzonspor tarafında ise Manek’in 17 ve Terry’nin 13 sayılık performansla takımlarına katkı sağladı.

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz , Önder Yılmaz, Fatih Erdoğan

Aliağa Petkimspor: Thomas 19, Cook 5, Horton 14, Abmas 15, Tibet Görener 8, Ozan Yılmaz 2, , Uthoff 7, Thomas Akyazılı 3, Pasecniks 8

Başantrenör: Orhun Ene

Trabzonspor: Caupain 10, Yiğit Arslan 3, Tillman 8, Canaan 9, Terry 13, Yeboah 5, Hammur, Tolga Geçim, Manek 17, Rıdvan Öncel 8, Yiğit Hamza Mestoğlu

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. Periyot: 27-18 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 49-38 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot:68-60 (Aliağa Petkimspor lehine)