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Aliağa Petkimspor’da; Khyri Thomas 12 sayı, 4 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. Kendrick Cook 14 sayı, 6 ribaund, 3 asistle takımına önemli katkı verdi. Chris Horton 10 sayı, 4 ribaund, Max Abmas 16 sayı, 6 ribaund, 6 asistle oynadı. Tibet Görener 10 sayı, 7 ribaundla oynadı. Aliağa Petkim Spor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ 81-52 Neftçi, Trabzonspor 65–87 PizzaBulls Bordo Bandırma Ege Cup heyecanı 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Başantrenör Orhun Ene yönetiminde Aliağa Petkimspor, Egecup Turnuvasında ilk maçta Azerbeycan takımı Neftçhi ile karşılaştı. Hazırlık maçı Enka Spor Salonunda oynandı. Petkimspor, rahat bir oyunla rakibini 81-52 mağlup etti. Aliağalı basketbolseverler takımını yalnız bırakmadı. Maçın periyotları; 23-10, 41-27, 54-46-81-52 bitti. İzmir temsilcisinde yeni transferler göz kamaştırırken Max Abmas, 16 sayı, 6 ribaund, 6 asistle dikkat çekti.

Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’de büyük heyecan başlıyor. Sezonun ilk haftasında Aliağa Petkimspor, Yukatel Denizli Basket ile kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma Enka Spor Salonunda oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu henüz karşılaşmanın saatini belirlemedi. İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon ligde kalma mücadelesi veren Kuzeyin Rüzgarları, 2026-2027 sezonunda play-off hedefiyle sahaya çıkıyor.

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