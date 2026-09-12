Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan başlıyor. Aliağa Petkimspor, sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını başantrenör Orhun Ene yönetiminde sürdürüyor. İzmir temsilcisi, yeni sezona yeni transferlerle üst sıraları hedefliyor.

“Rüçhan Tamsöz’den özel açıklamalar”

Takımın yardımcı antrenörü Rüçhan Tamsöz ile bir araya geldik. Efsane basketbolculardan Tamsöz, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan deneyimli antrenör geçen sezon Göztepe macerasından sonra yoluna Aliağa Petkimspor’da devam ediyor.

“Gençlerle sezona erken başladık”

2026-2027 sezonuna erken başladıklarını söyleyen Aliağa Petkimspor’un yardımcı antrenörü Rüçhan Tamsöz, “Takımın uyumu gayet iyi… Bizim her zaman yaptığımız gibi bu sene de özellikle gençlerle sezona daha erken başladık. Ardından tecrübeli Türk oyuncularımız takıma katıldı. Daha sonra yabancı oyuncularımız geldi. Özellikle oyuncuların özelliklerine ve eksiklerine yönelik çalışmalar yaptık. Temel becerilere yönelik antrenmanlarla sezona başladık. Daha sonra, yabancı oyuncular da geldikten ve takım tamamen bir araya geldikten sonra, yavaş yavaş oyun düzenlerimizi vermeye başladık” diye konuştu.

“40 yıllık arkadaşlığımız var”

Başantrenör Orhun Ene ile 40 yıldır arkadaş olduğunu, Süper Lig’de en iyi ve en uyumlu teknik ekip olduklarını belirten Aliağa Petkimspor’un yardımcı antrenörü Rüçhan Tamsöz, “Bütün oyuncular gerçekten iyi karakterli, takım oyuncusu, çok çalışan ve özverili kişiler. Her şeyi çok dikkatli dinliyorlar ve kendilerine verilen bilgilerin tamamını almaya çalışıyorlar. Teknik ekip uyumu konusunda herhâlde en iyi takımlardan biriyiz. Çünkü birlikteliğimiz ve birlikte çalışmamız çok eskiye dayanıyor. Orhun Ene ile 1986 yılında Eczacıbaşı’nda beraber oynuyorduk. Yani 40 yıllık bir arkadaşlığımız, dostluğumuz ve birlikte çalışma geçmişimiz var. Antalya’da ve ardından Banvit’te beraber çalıştık. Yalçın Küçüközkan’la da Banvit’te uzun süre birlikte çalıştık. Bu nedenle birbirimizi çok iyi tanıyan, birbirimizden ne beklediğimizi ve ne istediğimizi bilen bir ekibiz. Böyle olunca işler daha kolay, daha rahat ve daha net yürüyor” şeklinde konuştu.

“Aliağa Petkimspor, Türkiye’nin en iyi kulüplerinden biri”

Deneyimli antrenör Rüçhan Tamsöz, “Oyuncular, teknik ekip ve idari ekip olarak oldukça uyumluyuz. Aliağa da Türkiye’nin en iyi kulüplerinden biri. İşleyişi, düzeni, ekonomik gücü ve sürdürülebilirliği açısından burada olmaktan çok memnunuz. Sonuna kadar mücadele eden, hızlı oynayan, karakterli ve oyunu iyi bilen oyunculardan kurulu bir takım olacağımızı söyleyebiliriz. Çünkü bu özelliklere sahip oyuncuları almaya ve seçmeye gayret ettik. Şu ana kadar da bu konuda yanılmadığımızı görüyoruz. Özellikle koçun istediği oyun düzenlerini sahaya çok net yansıtabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun çalışmalarına da başladık. Önümüzdeki turnuvalarda bunlar daha net görülecek” ifadelerini kullandı.

“Avrupa için geçiş sezonu”

Aliağa Petkimspor’un Avrupa hedefi için bu sezonun geçiş dönemi olduğunu söyleyen Tamsöz, “Önce Antalya Gloria Cup’a katıldık. Daha sonra 10-13 Eylül tarihleri arasında Aliağa’da kendi turnuvamız olan Ege Cup’ta mücadele ediyoruz. Eksiklerimizi tamamlayıp oyun düzenlerimizi oturtmak ve takımı belirli bir seviyeye getirdiğimizi inanıyorum. Bu sezon Avrupa Kupası’nda yer almamamız bir kayıp olarak görülebilir. Ancak daha uzun vadeli, daha güçlü, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturabilmek için bu yılı bir geçiş sezonu olarak değerlendirebiliriz” dedi.

“Umarım sezonu iyi bir yerde bitiririz”

Deneyimli antrenör Rüçhan Tamsöz, “Oyuncularla daha fazla ilgilenip ayrıntılar üzerinde daha çok çalışarak, önümüzdeki sezon Avrupa Kupası hedefine ulaşmayı umuyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Bu kulüp Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hak ediyor. Geçen sezonun son bölümünde, özellikle son haftalarda çok kritik maçlar oynandı. İşler oldukça zorlu bir noktaya geldi; ancak aldığımız galibiyetlerle sezonu istediğimiz yerde tamamladık. Bu sezon umarım aynı noktalara kalmadan, çok sert ve kaliteli maçlar oynayarak sezonu iyi bir yerde bitiririz” diye konuştu.

NBA’den Aliağa Petkimspor’a

NBA patentli Anzejs Pasecniks’in takıma önemli katkı vereceğini, daha önce Orhun Ene birlikte oynadığını söyleyen Rüçhan Tamsöz, “ Daha önce Tofaş’ta oynamış ve orada koçun oyuncusu olmuştu. Letonya Millî Takımı’nın bir oyuncusu. Basketbolu çok iyi bilen ve çok bilgili bir oyuncu. Amerika’da NBA’de oynamış, birinci sıradan draft edilmiş; uzun süre Amerika’da, NBA’de ve Avrupa’da mücadele etmiş bir basketbolcu. Basketbol bilgisi çok iyi. Boyu çok uzun olmasına rağmen oldukça mobil bir oyuncu. Takıma çok şey katacağına inanıyoruz. Özellikle Chris Horton’la birlikte iki uzun olarak pota altında oldukça etkili olacaklarını düşünüyoruz. Eskisi gibi uzun oyunlar ve uzun set hücumları yok. Hücum süresi ve karar verme süresi giderek kısalıyor” ifadelerini kullandı.

“Petkimspor, altyapılara çok önem veriyor”

İzmir basketbolunun gelişimini anlatan, Aliağa Petkimspor’un gençlere yönelik projesine değinen Rüçhan Tamsöz, “Aliağa’nın İzmir’in en güçlü takımlarından biri olması gerekiyor. Karşıyaka ve Göztepe’yle birlikte hem ligde hem de Avrupa kupalarında daha ileriyi ve üst sıraları hedeflemeliyiz. Bizim amacımız da uzun vadede ve kademeli olarak bu seviyelere ulaşmak. Bunun altyapı projesiyle de büyük ilgisi var. Petkimspor altyapıya çok önem veren bir kulüp. Altyapıda da çok iyi işler yapıyorlar. Geçen sezon hem U18’de hem de Basketbol Gençler Ligi’nde final oynayan takımlarımız vardı. Bu takımlardan altı-yedi oyuncu, yaklaşık dört-beş haftalık süreçte bizimle birlikte çalıştı. Çok yetenekli oyuncular var. Önümüzdeki dönemde aralarından A takıma yükselecek başka oyuncular da olacaktır. Bu nedenle Aliağa Petkimspor, öncelikle İzmir basketbolunu, ardından da Türk basketbolunu destekleyen bir kulüp olacaktır. Çok daha iyi ve üst sıralarda yer alacağına inanıyorum. Bizim bütün çabamız da bunu sağlayabilmek adına” diye sözlerini sonlandırdı.