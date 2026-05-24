İzmir’in Çeşme ilçesinde, göçmen kaçakçılarına dair gerçekleşen başarılı bir operasyonla kaçak geçiş girişimi engellendi.

Bölge genelinde güvenliği sağlamakla görevli jandarma birimleri, otoyol üzerinde yürüttükleri rutin kontroller sorasında şüpheli araçları yakın takibe aldı.

Şüpheli araçlar yakın takibe alındı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda hizmet veren Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Yenice Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, operasyon için harekete geçti.

Ekipler, Çeşme Otoyolu ve gişeler bölgesinde seyir halinde olan 3 ayrı aracı durdurarak arama yaptı. Gerçekleştirilen kontrollerde, araçların içerisine gizlenmiş vaziyette, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 12 düzensiz göçmen tespit edildi.

Organizatörler tutuklandı

Operasyon esnasında yalnızca göçmenler değil, A.Ü., A.E. ve C.K. isimli organizatörler de yakalandı. Jandarmadaki işlemleri biten A.Ü., A.E. ve C.K. isimli şahıslar, güvenlik önlemleriyle birlikte adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan üç organizatör, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda yakalanan 12 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin sonrasında gerekli yasal prosedürlerin başlatılması için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.