Son Mühür/ Osman Günden- İzmir, yaratıcılığın geleceğini teknolojiyle harmanlayan önemli bir etkinliğe ev sahipliğinde bulundu.

Yaşar Üniversitesi ve UrlaDAM iş birliğiyle hayata alınan YU AI Video Fest, yapay zekanın sinemadan reklama kadar geniş bir yelpazede neleri değiştirebileceğini masaya yatırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İnovasyon Platformu’nun desteğiyle yapılan festival, yaratıcı dünyayı teknoloji meraklılarıyla aynı çatıda bir araya getirdi.

UrlaDAM’ın atmosferinde yapıldı

UrlaDAM’ın ilham verici atmosferinde yapılan etkinlikte, yapay zeka destekli video üretiminin sektördeki ayak izleri takip edildi.

Akademisyenler ve profesyoneller, bu yeni teknolojinin yalnızca bir araç değil, aynı zamanda yeni bir anlatı dili olduğunu söylendi.

Panellerde reklamcılığın dönüşümünden etik tartışmalara kadar pek çok kritik başlık konuşulurken, özellikle ajansların yeni mezunlardan beklentileri ve yapay zekanın tarihsel gelişimi üzerine yapılan oturumlar ilgi odağı oldu.

Genç yetenekler sahnede buluştu

Festivalin en dinamik alanlarından biri olan "Yeni Nesil Seçki", üniversite öğrencilerinin hayal güçlerini teknolojiyle nasıl birleştirdiğini ortaya koydu. Öğrencilerin yapay zeka araçlarını kullanarak hazırladığı video projeleri, izleyicilerden tam not aldı.

Katılımcılar sadece birer izleyici olmadan, düzenlenen atölye çalışmaları ve deneyim alanları sayesinde bu yeni dünyayı bizzat tecrübe etme şansı yakaladı.

Öğrencilere hayat kolaylaştıracak fırsatlar doğdu

Etkinlik, öğrencilerin profesyonel hayata adım atmasını kolaylaştıracak somut fırsatlar da sundu. Sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurma fırsatı yakalayan gençler, staj ve iş birlikleri için önemli temaslarda bulundu. Festival, teorik eğitimin pratik hayatla buluştuğu verimli bir network alanına evrildi.

İzmir'in yeni yaratıcılık merkezi

İzmir’in yerel yönetim ve akademik dinamiklerini bir arada toplayan YU AI Video Fest, kentin teknoloji ve sanatı aynı çatı altında toplayan bir merkez olma vizyonuna katkıda bulundu.