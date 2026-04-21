Son Mühür/ Emine Kulak- 12. Uluslararası Urla Enginar Festivali 1-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalden önce festivale dair tanıtım için basın lansmanı düzenlendi.



Lansmanda Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan önemli açıklamalarda bulundu. Uslucan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın boş kalan arazileri kiralama hamlesine dair eleştirilerde bulundu. Uslucan, boş kalan kamu arazilerinin de benzer bir şekilde kiralanması gerektiğini belirtti. Uslucan, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nin (İYTE) boş arazilerini tarım yapmak için istediklerini ancak arazilerin verilmediğini belirtti.



‘İYTE’NİN BOŞ ARAZİLERİNİ TARIM İÇİN İSTEDİK VERMEDİLER’



Uslucan, konuyla ilgili olarak, “Bakanlık güzel bir şey yaptı. Bu boş tarım arazilerini işlemek için kiraya vereceğim dedi. Mal sahiplerinin bir sıkıntıya soktu ama bakanlık aynı zamanda var olan kamu kurumlarındaki tarım arazilerini kesinlikle kullandırmıyorlar. İYTE’de bunun örnekleri var. 30 senedir boş biz bunları her anlamda gittik istedik. Kesinlikle vermiyorlar. Bizim bu betona yenildiğimiz günlerde arazilerimize sebze meyve değil, villa diktiğimiz zamanda o arazileri istiyoruz. Kesinlikle vermiyorlar. Bakanlık bu mücadeleyi sürdürürken kamu kuruluşlarının da boş alanına hazırlık üreticilere vermesini istiyorum” dedi.



Uslucan, festivale dair ise şunları söyledi;

Bu topraklarda yetişen enginar ise bu bağın en şifalı simgelerinden biridir. Her bir yaprağında üreticimizin alın teri her bir lezzetinde buralara güneşi rüzgar ve bereketi saklıdır. Enginar yalnızca sopalarımızı süslendirecek aynı zamanda sağlık yaşamın sürdürülebilirlik tarımın ve yara üretimin güçlü bir temsilcisidir. Bizler de burada ziraat odası olarak bu değerli korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için var. Gücümüzle çalışıyoruz."