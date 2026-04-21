Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Urla ilçesi doğal güzellikleri ve uluslararası lezzeti enginar ile 1-2-3 Mayıs'ta kapılarını 12. kez dünyaya açıyor.

Uluslararası Urla Enginar Festivali coşkusu bu yıl da Urla'nın sokaklarında, bağlarında, tarlalarında doyasıya yaşanacak ve zengin mutfağımız bir kez daha dünyaya güçlü bir şekilde tanıtılacak.

“Enginar Festivali yolculuğun en güçlü adımı”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, enginarın çeşitli tatları ile tanışmak, eğlence ve coşku ile keyif dolu 3 gün geçirmek için herkesi davet ederken, “ Enginar, bu toprakların karakterini taşıyan en özel ürünlerden biri. Her bir yaprağında üreticinin emeği, her bir lezzetinde bu coğrafyanın birikimi var. Urla’da tarım; ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde; gündelik hayatın, kültürün ve kimliğin doğal bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.12’ncisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Urla Enginar Festivali de bu güçlü bağın en görünür hâli. Üç gün boyunca Urla’nın sokakları, meydanları ve sahneleri; üretimin, mutfağın ve kültürel zenginliğin en keyifli ve en lezzetli hâline ev sahipliği yapacak. Festival süresince stantlardan atölyelere, söyleşilerden kortej yürüyüşlerine, yarışmalardan konserlere uzanan geniş bir programla ziyaretçilerimizi karşılayacağız. Bu buluşma; üreticiyle tüketiciyi, şeflerle çiftçileri, akademiyle sahayı aynı zeminde bir araya getiren güçlü bir paylaşım alanı oluşturacak. Tarımı; yaşayarak öğrendiğimiz ve kültürle anlam kazanan bir bütün olarak görüyoruz. Gastrofarm Urla yaklaşımımız da bu anlayıştan besleniyor. Toprağın sunduğu değeri görünür kılan, onu yaşayan bir deneyime dönüştüren bir yol haritasıyla ilerliyoruz. Urla bugün; üretim gücü, gastronomi birikimi ve doğal zenginliğiyle dikkat çeken bir merkez hâline geliyor. Yılın her döneminde ziyaret edilen, keşfedildikçe derinleşen bir rota olarak öne çıkıyor. Enginar Festivali ise bu yolculuğun en güçlü anlatılarından biri” dedi.

“Biz bu daveti her yıl biraz daha büyütüyoruz”

Sesimizi çoğaltmaya devam edeceklerini ifade eden Balkan, “Ve şunu özellikle ifade etmek isterim: Bu festival bir davet. Toprağa kulak vermeye, Üretimin kıymetini yeniden hatırlamaya, Aynı sofrada buluşmaya, biz bu daveti her yıl biraz daha büyütüyoruz. Urla’nın hikâyesi de bu yüzden her geçen gün daha gür, daha güçlü anlatılıyor. Hep birlikte bu sesi çoğaltmaya devam edeceğiz” dedi.

"Mülteci kaçaklarına karışan bir türlü kalkmayan gemi"

Demircili Koy'unda karaya oturan gemi hakkında yeni detay veren Balkan, "Nitekim geçtiğimiz kış ayı boyunca yaklaşık 11 haftadır demircili sayesinde nöbet tutuyoruz. Urla'nın nerede bir tarım arazisi varsa, villa imarını açılmaya, nerede bir koy varsa merkezine dönüştürülmeye, nerede ormanlık bir tepesi varsa, çam ağaçları kesilerek rüzgar santralleri yapılmaya nerede bir zeytinlik arazisi varsa taş ocağını ve maden ocağını açmak suretiyle madem arama sahasına açılmaya, nerede verimli bereketli bir toprak varsa güneş enerji santral yapılmaya çalışılıyor. En son geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz gibi, yaz ayında gitmediğimiz kadar kış ayında demirci sahiline giderek orada kaderine terk edilen ve mülteci kaçaklarına karışan bir türlü kalkmayan geminin akıbeti için, oradan kaldırılması için tam 11 haftadır 78 gündür orada nöbet tutup ve Urla kaymakamlığımızın, Urla jandarma komutanımızın, İzmir valimize ve çevre şehircilik il müdürlüğümüze de destekleriyle en sonunda karar alındı ve o gemiyi oradan gönderdik. Direne direnene kazanacağız. Karar da verildi. Gemiyi götürecekler" dedi.

“BÖLGE ULAŞILAMAZ HÂLE GELECEK”

Çeşme Otoyolu’nun özelleştirilmesi ve ücret fiyatının artacak olmasına değinen Balkan, “Çeşme Otoyolunun Haziran’da ücretli haline gelmesi halinde bölgenin yaşanamaz haline geleceği, Devlet hastanesinin de ulaşılamaz hale geleceğini yetkililere duyurduk. Vatandaşlarımızın da hayat standartlarını olumsuz bir şekilde etkiler” dedi.

“O ARAZİYE ÜRETİM TESİSİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Balkan, üretim alanı olarak kullanmak istedikleri İYTE Kampüsü’ndeki arazi ile ilgili ise “38 bin dönümlük alanın kampüsümüz İYTE kampüsü Urla sınırla içinde bulunuyor. Bu alanlarda zeytin yetiştirmek üretmek, toprak olarak değerlendirilmesi için defalarca başvuru yaptık. Soğutma sanayicileri derneğine ait orman statüsünde çürümeye bırakılan bir alan var. Bir üretim tesisi yapmak istiyoruz. Bu sese devlet büyüklerimizin kulak vermesini ümit ediyorum” diye konuştu.