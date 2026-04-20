İzmir'de hizmet anlamında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyeleri de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bir hamle de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, birçok ilçede asfalt çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

5 ilçede hummalı çalışma!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "İzmir’in tüm noktalarında asfalt çalışmalarımızı günün her saatinde sürdürüyoruz. Karşıyaka’dan Kemalpaşa’ya, Urla’dan Buca ve Bayraklı’ya kadar birçok noktada vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Asfalt çalışmalarının Karşıyaka Cevdet Bilsay Caddesi, Kemalpaşa İnönü Caddesi, Urla Hüseyin Zeren Caddesi, Bayraklı Akın Kıvanç Sokak, Buca Kozağaç Mahallesi ve 63. Sokak'ta sürdüğü öğrenildi.