Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanının yaşanmasına az bir süre kaldı. İzmir ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Son 3 haftada galibiyet yüzü göremeyen, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi Göztepe, Antalyaspor karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Kritik ve zorlu maç öncesinde iki takım da hazırlıklarına devam ederken, Göztepe bugün Urla'da gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına hız kazandırdı.

Urla'da yoğun tempolu antrenman!

Göztepe, bugün Urla'da gerçekleştirdiği antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma ve pas çalışmalarıyla start verildi. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dar alanda oyun oynarken, ikinci bölümde ise savunma-hücum varyasyonları üzerinde duruldu.

Göztepe resmi hesabından yapılan açıklamada, "Göztepe'miz, bugün gerçekleşen antrenman ile H. Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takımımız, ikinci bölümde ise savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

