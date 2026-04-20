Trendyol Süper Lig'in 31. haftası heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. İzmir ekibi Göztepe, Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen İzmir ekibi, taraftarı önüne mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı!

İzmir ekibi Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov önderliğinde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla birlikte Urla'da Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma çalışmalarıyla start verildi. İzmir ekibi, antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaparken, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

