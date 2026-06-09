Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, geçmiş aylarda Albayrak Grubu’na devredilen İzmir Limanı’nın son durumu ile ilgili Son Mühür’e değerlendirmelerde bulunarak, limanın gidişatında herhangi bir gelişme olmadığını ve kentin turistik anlamda çok kötü durumda olduğunu aktardı.

Korhan Bilgin: Durumlar bıraktığımız noktadan daha kötü

İzmir Limanı’nda ciddi bir hayal kırıklığı yaşandığının altını çizen Korhan Bilgin, her geçen gün umutsuzluk yaşandığını vurgulayarak, “İzmir Limanı’nın kurvaziyer bölümünde büyük bir hayal kırıklığı var, hala Ege Port’a mı, yoksa Galata Port’a mı verildi belli değil. Açıklama bekliyoruz, sezonun ortasına geldik önümüzdeki sene büyük bir kaos olacak kulaktan dolma bilgilere göre iki sene gemi alınmayacağı söyleniyor.

Basın açıklaması yapacağız dediler ancak böyle bir şey de olmadı, o yüzden biz artık her geçen gün umutsuzluk yaşıyoruz. Bir an önce ne olacağını öğrenmek istiyoruz. Burada 40/50 yıllık dükkan sahipleri var biz gemi gelmediği halde hala kira ödüyoruz. Durumlar bıraktığımız noktadan daha kötü en azından önceden bir beklenti vardı, toplantı yapılacak falan deniliyordu o da olmadı.” dedi.

“İzmir geçen seneden daha kötü”

Öte yandan, İzmir’in turistik anlamda çok kötü olduğunu kaydeden Bilgin, kentte turizm anlamında tam bir keşmekeş yaşandığını hatırlatarak, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Hiçbir mesafe kat edilmedi İzmir’in durumu turistik anlamda çok kötü Alsancak, Birinci Kordon, İkinci Kordon, her yer kazılmış durumda turistlerden geri dönüşler hiç olumlu değil. Şimdi Tarihi Asansör’ün oradaki yol da kapatılmış İzmir’de tam bir keşmekeş söz konusu, İzmir’in turizme hazır olması gerekirken geçen seneden daha kötü.”

“Kuşadası’ndaki durum İzmir’in tam tersi”

Son olarak, Kuşadası’ndaki turizm gelişmelerinin ise İzmir’in tam tersi olduğunu belirten İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, İran-ABD savaşından dolayı iptal edilen gemilerin yerine dahi yeni gemilerin geldiğini söyleyerek, “Kuşadası’nda durum ise İzmir’in tam tersinde gemiler geliyor hatta savaştan dolayı iptal olan gemilerin yerine de yeni gemiler geliyor.” diye konuştu.