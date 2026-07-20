Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayına ait tüketici hakem heyetleri verilerini paylaştı. Verilere göre, Ocak-Haziran döneminde hakem heyetlerine toplam 481 bin 613 başvuru yapıldı. Yoğun başvuru trafiğinin yaşandığı bu dönemde heyetler, gelen başvuruların 455 bin 500'ünü karara bağladı.

Şikayetlerde İzmir 3. sırada

Şikayet bildirimlerinde dijital kanallar tercih edildi. Tüketicilerin dosyalarını iletmek için en çok kullandığı yöntem e-Devlet sistemi oldu ve toplam başvuruların yüzde 76,7’si internet üzerinden yapıldı.

İl dağılımına göre en fazla başvuru 126 bin 319 ile İstanbul’dan geldi. İstanbul’u sırasıyla 50 bin 353 başvuru ile Ankara, 32 bin 507 ile İzmir, 17 bin 399 ile Bursa ve 15 bin 893 ile Antalya takip etti. Türkiye genelinde en az başvuru yapılan il ise 305 dosya ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

En çok ayakkabı ve tekstil şikayet edildi

Dosyaların içeriğine bakıldığında, başvuruların yüzde 35’ini ayıplı mallar, yüzde 29’unu ise ayıplı hizmetler oluşturdu. Sektör bazında en fazla şikayet edilen alan yüzde 18 ile ayakkabı, giyim ve tekstil sektörü oldu.

Dayanıklı tüketim ürünleri ve ev elektroniği ürünleri yüzde 15,13 ile ikinci sırada yer alırken, iletişim abonelikleri yüzde 6,26 ve e-ticaret alışverişleri kapsamındaki başvurular ise yüzde 5,38 seviyesinde oldu.