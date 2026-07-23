İzmir Ekonomi Üniversitesi, yükseköğretimde dijital dönüşüm hamlesiyle dikkat çeken büyük bir adıma imza attı. Türkiye’de mikro-yeterlilikler ofisini kuran ilk üniversite olan İEÜ, MIT, Harvard, University of Toronto ve TU Delft gibi dünya devi kurumların yer aldığı Digital Credentials Commons (DCC) ağına Türkiye’den kabul edilen ilk ve tek üniversite unvanını kazandı. Üniversite, bu hamleyle açık rozetler ve dijital yeterlilikler üzerinden öğrenmeyi yaşam boyu taşınabilir kılmayı amaçlıyor.

Başarılı öğrenciler için dijital rozet töreni

Uygulama kapsamında son olarak, ikinci yabancı dil eğitimlerini başarıyla tamamlayan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileri için "İtalyanca ve Fransızca Yeterlilik Dijital Rozet Töreni" düzenlendi. Yabancı Diller Yüksekokulu ve İEÜ Mikro-Yeterlilikler Ofisi iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü yapılan törende; dört yıl boyunca eğitim alarak yeterliliklerini kanıtlayan gençlere çeviri ve sözlü sunum alanındaki yetkinliklerini belgeleyen dijital rozetleri teslim edildi. Törene Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Yetkiner ile program koordinatörleri de katılım gösterdi.

"İşverenler, ek yetkinliklere bakıyor"

Üniversite eğitimini yalnızca diplomayla sınırlamadıklarını vurgulayan İEÜ Mikro-Yeterlilikler Ofisi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Donald Staub, dijital rozetlerin iş dünyasındaki karşılığına dikkat çekerek "Dijital rozetler aracılığıyla doğrulanabilir beceriler kazandırarak gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyor, onlara yeni istihdam fırsatları sunuyoruz. Günümüzde işverenler, artık yalnızca adayın hangi bölümden mezun olduğuna değil; dijital teknolojileri kullanabilmesine, yabancı dil yeterliliğine, yapay zeka okuryazarlığına, iletişim becerilerine ve sürekli öğrenme yaklaşımına da önem veriyor. Dijital rozetler, öğrencilerin bu yetkinliklerini somut kanıtlarla ortaya koymalarına, öz geçmişlerini güçlendirmelerine ve işe alım süreçlerinde öne çıkmalarına katkı sağlıyor." dedi.

Öğrenimin mezuniyetle son bulmadığı yeni bir dünyada yaşandığına değinen Dr. Staub, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Dijital rozetler diplomanın alternatifi değil; onu tamamlayan güçlü bir öğrenme kanıtıdır. Günümüzde öğrenme, mezuniyetle sona ermiyor. Yapay zeka, otomasyon ve dijital dönüşümün şekillendirdiği dünyada bireylerin sürekli yeni beceriler kazanması ve bunları güvenilir biçimde belgelendirebilmesi büyük önem taşıyor. Uluslararası standartlara uygun dijital rozetler sayesinde öğrencilerimiz, küresel ölçekte de yetkinliklerini görünür hale getirebiliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak mikro-yeterlilik ekosistemimizi sürekli geliştirerek öğrencilerimize yeni öğrenme fırsatları ve istihdam avantajları sunmaya devam edeceğiz."

Mikro-Yeterlilik nedir?

Geleneksel diploma programlarından farklı olarak daha dar ve odaklı konulara yoğunlaşan mikro-yeterlilik; kişinin belirli bir alanda kazandığı bilgi, beceri veya yetkinliği belgeleyen kısa süreli eğitim kazanımlarıdır. Sürdürülebilirlik, veri analizi, yapay zeka ya da iletişim gibi konularda elde edilen bu başarılar dijital rozetlerle tescillenerek iş başvurularında, öz geçmişlerde ve profesyonel platformlarda kolayca paylaşılabiliyor.