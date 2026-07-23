Osman Günden / Son Mühür - Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, mahalle muhtarları, jüri üyeleri ve yarışmaya katılan çok sayıda vatandaş katıldı. İlçedeki doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmayı hedefleyen organizasyonda jüri üyelerine teşekkür hediyesi verilirken, yarışmaya katılan tüm vatandaşlara da katılım belgeleri sunuldu.

"Yaşamı güzelleştiren emekleri büyütüyoruz"

Ödül töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yarışmanın yalnızca en güzel balkonları seçmekten ibaret olmadığını belirterek "Bugün kentlerimiz betonun içinde nefes almaya çalışıyor. Biz de bu yarışmayla umudu yeşerten, yaşam alanlarını güzelleştiren ve doğaya sahip çıkan emekleri görünür kılmak istedik. Akademisyenlerimiz, meslek odalarımız, jüri üyelerimiz ve komşularımızın katkısıyla güzel bir başlangıç yaptık. İyiyi görünür kılabilirsek başkalarına da cesaret verebiliriz. Kentler sadece yolları, binaları ve yapılarıyla değil, içindeki yaşamla güzelleşir. Evlerimiz de mahallelerimiz de güzelleşsin. Bu güzel balkonlar diğer komşularımıza da örnek olsun. Bizler hep birlikte büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Yaşanabilir kentler için anlamlı farkındalık

Peyzaj Mimarları Odası adına jüri üyeliği yapan Peyzaj Mimarı Bülent Kurtuluş Bulan ise yarışmanın doğaya gösterilen özeni, emeği ve sevgiyi görünür kıldığını ifade etti. Dereceye giren yarışmacıları kutlayan Bulan, organizasyonda emeği geçen Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ederek bu tür çalışmaların daha yeşil ve yaşanabilir kentler için önemli bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Dereceye girenler ödüllerine kavuştu

22 Haziran'da başlayan başvuru sürecinin ardından yapılan ön eleme ve yerinde incelemeler sonucunda kazananlar belli oldu. Yarışmada Bahçelievler Mahallesi'nden Canan Ulusoy birinci, Selvili Mahallesi'nden Servet Ünyal ikinci, Yunus Emre Mahallesi'nden Yasemin Can ise üçüncü oldu. Dereceye giren vatandaşlara ödüllerini takdim eden Başkan Helil Kınay, kendilerine el işlemeli sandık ile balkon bitkisi hediye etti.