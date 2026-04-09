İzmir'de bugün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu zirveye ulaştı. Hafta içi yoğunluğunun yaşandığı bu zaman diliminde sürücüler yollarda büyük bir zorluk çekiyor. Özellikle şehrin merkezi yerlerinde trafik durma noktasına geldi.

İŞ MERKEZLERİNİN ÇIKIŞINDA BÜYÜK YAVAŞLAMA

İş merkezlerinin kalbinin attığı Alsancak, Konak ve Çankaya üçgeninde beklenen akşam tablosu yine değişmedi. Bölgedeki mesai çıkışı yoğunluğu yollara doğrudan yansıdı. Özellikle Gazi Bulvarı üzerinden Konak sahiline doğru uzanan güzergahta trafik akışı ciddi şekilde yavaşlıyor.

SAHİL ŞERİDİNDE ULAŞIM KİLİTLENDİ

Akşam saatlerinin en belirgin sıkışıklığı sahil şeridinde yaşanıyor. Konak bölgesinden çıkıp Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe istikametine dönüşe geçen sürücüler sahil hattını doldurdu. Karantina bölgesinde araç yoğunluğu zirve yaparken, tramvay seferlerinde bile hız düşüşleri gözlemleniyor.

KARANTİNA'DAN ÜÇKUYULAR'A KIRMIZI HAT

Karantina'dan başlayıp Üçkuyular İskele'ye uzanan hatta trafik akışı durma noktasına geldi. Göztepe İskele ve Adnan Saygun Sanat Merkezi çevresinde ilerlemek isteyen sürücüler dakikalarca beklemek zorunda kalıyor. Bu güzergahı kullanacak olanların harita üzerinden alternatif yolları incelemesi faydalı olacak.

BORNOVA ÇEVRESİNDE SÜRÜCÜLER ZORLANIYOR

Merkez ve sahil hattının yanı sıra Bornova bölgesinde de trafik yükü ağırlaştı. Bölgedeki ana bağlantı yollarında ve bazı kritik noktalarda sürücülerin zor anlar yaşadığı bildirildi. Akşam saatlerinde trafiğe çıkacak vatandaşların güzergah planlamalarını anlık yoğunluk haritalarına göre yapmaları tavsiye ediliyor.