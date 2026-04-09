Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, basın sektörüne yönelik önemli bir eğitim programının start aldığını duyurdu.

Çay, kurum ve 16 Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda planlanan “Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimleri”nin ilk etabının İzmir’de gerçekleştirildiğini açıkladı.

Amaç: Mevzuat bilinci ve çözüm odaklı destek

Programın temel hedeflerine de değinen Çay, eğitimlerle birlikte basın kuruluşlarının mevzuata ilişkin yükümlülüklerinin yeniden hatırlatılmasının amaçlandığını belirtti.

Ayrıca sektörde uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı rehberlik sunulmasının da programın önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak

Eğitimlerin yıl sonuna kadar ülke genelinde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Çay, bu kapsamda farklı bölgelerde benzer programların düzenleneceğini bildirdi.

Böylece yerel ve ulusal basın kuruluşlarının mevzuat konusunda daha donanımlı hale gelmesi hedefleniyor.

“Basını güçlendirmeye devam edeceğiz”

Basın İlan Kurumu’nun yalnızca mali desteklerle değil, eğitim faaliyetleriyle de sektöre katkı sunduğunu belirten Çay, kurumun basının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Yapılan açıklama, özellikle yerel basının gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.