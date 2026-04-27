İzmir Torbalı'da önemli bir etkinliğe imza atıldı. Düzenlenen satranç turnuvası, minik sporcuların performansı ve ailelerin yoğun ilgisine sahne oldu. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, etkinliğe ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Demir, çocukların sergilediği başarıya dikkat çekerken aynı zamanda da yeni bir turnuvanın müjdesini verdi.

“Kazanan çocuklarımızın neşesi”

Başkan Demir, iki gün süren organizasyonda 208 çocuğun yarıştığını belirtti. Turnuvanın rekabetten çok mutluluk ve gelişim odaklı geçtiğini vurgulayan Başkan Demir, yaptığı açıklamada, “Bu turnuvanın kaybedeni yoktu; kazanan çocuklarımızın neşesi oldu” dedi.

“Yeni şampiyonlar çıkabilir”

Minik sporcuların sergilediği performansın önemli olduğunun altını çizen Demir, hamlelerin kalitesine vurgu yaptı. Başkan Demir Torbalı’dan geleceğin önemli satranç sporcularının çıkabileceğinin sinyalini verdi.

Ailelere teşekkür!

Turnuvaya katılan çocukların ailelerini de unutmayan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, velilere desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

7 Eylül için müjde!

Başkan Demir, paylaşımında önemli bir müjdeyi de paylaştı. Torbalı’nın 100. yılı kapsamında 7 Eylül’de çok daha kapsamlı ve sürprizlerle dolu bir satranç turnuvası gerçekleştirileceğini belirtti.