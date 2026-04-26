Osman Günden / Son Mühür - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmir Torbalı Belediyesi'nin düzenlediği 8. Uçurtma Şenliği bugün saat 10.00’da Özbey Mahallesi Deve Güreşi Alanı’nda gerçekleşti.

Etkinlikten günler önce İzmir Torbalı Belediyesi'nden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Torbalı semalarını renklendirmeye hazır mıyız çocuklar? Bu sene de geleneksel Uçurtma Şenliğimizde gökyüzünü birlikte rengarenk yapıyoruz! Pazar günü hepinizi bekliyoruz! Uçurtmalar bizden, eğlence sizden… Müzik, gösteriler, oyunlar, sürpriz hediyeler ve çeşitli ikramlarla harika bir gün geçireceğiz. Haydi, pazar günü Uçurtma Şenliğimizde buluşalım ... 26 Nisan Pazar Saat 10.00 Özbey Mahallesi Deve Güreşi Alanı Şenlik alanımıza ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için pazar sabahı saat 10.00’dan itibaren, saat başı Ayrancılar Meydan ve Tepeköy İZBAN Durağından ücretsiz servislerimiz hareket edecektir. (Uçurtma yarışında sadece el emeği ile yapılan uçurtmalar yarışacaktır.)”

Gökyüzü renklendi

Etkinlik kapsamında düzenlenen uçurtma yarışmalarıyla gökyüzü renkli görüntülere sahne oldu. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verildi. Şenliğe katılan çocuklara ise Torbalı Belediyesi tarafından ücretsiz uçurtma dağıtıldı.

Organizasyona yoğun katılım olduğu gözlemlenirken, etkinlik her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla Ayrancılar Meydanı ve Tepeköy İZBAN İstasyonu’ndan ücretsiz servisler kaldırıldı.

''Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki evlatlarımız için uçurduk''

18. Uçurtma Şenliği'nin ardından bir paylaşım yapan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir şunları yazdı:

Bugün 18. Geleneksel Uçurtma Şenliğimizde uçurtmalarımızı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki evlatlarımız için uçurduk. Onlar hep kalbimizde olacak, bir tarafımız hep buruk kalacak…

Çocuklarımızın bugün yüzündeki gülüş ve neşeleri hepimize az da olsa moral oldu.

İyi ki varsınız çocuklar.