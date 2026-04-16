İzmir'de Torbalı’nın Ahmetli Köyü’nde şu sıralar tam bir hareketlilik hakim. Bu yıl 9’uncusu gerçekleşecek Yörük Şenliği için artık geri sayım başladı. Organizasyon ekibi, 19 Nisan Pazar günü yapılacak etkinlik için hazırlıklarını tamamladı.

Dolu dolu bir program var

Ahmetli Köyü Yörük Kültürü Geliştirme ve Yaşatma Derneği, şenliği Torbalı Belediyesi’nin desteğiyle düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki Yörük dernekleri o gün Ahmetli’de bir araya gelecek. Program boyunca Yörüklerin günlük yaşamını hayatından parçaları ve geleneklerini yansıtan etkinlikler sahne alacak. Dernek yönetimi, bu organizasyonun amacının kültürel mirası genç kuşaklara yerinde göstermek olarak belirtti.

Yörük kültürünün tarihi uzman isimden anlatılacak

Etkinliğin sunumunu Şehriban Tekçe üstlenirken, araştırmacı yazar Ramazan Kıvrak da Yörük kültürü üzerine bildiklerini izleyicilerle paylaşacak. Sanatçılar Sultan Torun ve Neslihan Yılmaz Ören ise sevilen türküleri katılımcılar için söyleyecek. Ayrıca şenlik alanında dev kazanlar kurulacak ve hazırlanan keşkekler vatandaşlara ikram edilecek.

Hazırlıkların başında duran ve tüm süreci tepeden tırnağa hakim olan Dernek Başkanı Mehmet Şurgun, bütün süreci bizzat yönetiyor. Organizasyonu her detayıyla planladıklarını belirten Şurgun, desteklerinden dolayı Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’e teşekkür ederek tüm vatandaşları Pazar günü Torbalı ilçesinde bulunan Ahmetli’ye çağırdı.

Yer ve saatler de kararlaştırıldı

Organizasyonun gerçekleşeceği alan da belediye ve dernek tarafından kararlaştırıldı. Torbalı halkının ve çevre illerden hafta sonunu geçirmek için şenliğe katılacak vatandaşın 19 Nisan Pazar 2026 günü Torbalı'da bulunan Ahmetbeyli Piknik alanında gerçekleştirileceği söylendi. Gerçekleşecek tüm etkinlikler ve konserler için bu alan geçerli olacak. Dokuzuncu kez gerçekleşecek şenlik için Torbalılar ve şenliğe katılım sağlayacak davetliler planlama ve yol haritasını buna göre belirleyebilecek.