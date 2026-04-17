İzmir'de kent genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların dışında, ilçe belediyeleri de çalışmalarına hız vermiş durumda. Bir çalışma hamlesi de İzmir'in Torbalı ilçesinden geldi. İlçe genelindeki çalışmaları Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Torbalı için emek vermeye devam!"

Sosyal medya hesabı üzerinden çalışmalara yönelik bir video paylaşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Sokak sokak,

mahalle mahalle… Torbalı için emek vermeye devam." ifadelerini kullandı. Ayrıca Torbalı genelinde; asfalt çalışması, yeşil alan bakım çalışması, dil ve konuşma terapisi, altyapı çalışması, anne ve çocuk atölyesi, oyun alanları dezenfekte çalışması, iş görüşmeleri, Türk halk müziği korosu konseri, kilit taşı ve bordür çalışması hız kazandı.

